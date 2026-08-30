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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

رسميًا | تشيلسي يتعاقد مع إيميليانو "ديبو" مارتينيز

انتقالات
تشيلسي
إيميليانو مارتينيز
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز
الأرجنتين
كأس العالم

البلوز يواصلون الصفقات

أكّد تشيلسي التعاقد مع حارس المرمى المتوّج بكأس العالم إيميليانو مارتينيز قادماً من أستون فيلا.

وينضم الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً إلى صفوف الفريق في ستامفورد بريدج بعقد يمتد لموسمين، مع خيار لتمديده موسماً إضافياً، ليمنح خبرة على أعلى مستوى للخط الدفاعي في تشيلسي.

  • مارتينيز يحسم انتقاله إلى ستامفورد بريدج

    حسم تشيلسي رسميًا التعاقد مع حارس المرمى البالغ من العمر 33 عامًا مقابل صفقة تُقدَّر قيمتها بـ7.5 مليون جنيه إسترليني، بحسب "أتلتيك".

    ووقّع مارتينيز على اتفاق أولي مدته عامان في ستامفورد بريدج، يتضمن خيارًا للنادي لتمديد بقائه موسمًا ثالثًا.

    وتحققت الصفقة بسرعة بعد انهيار انتقال مقترح إلى يوفنتوس في وقت سابق من أغسطس. وعقب فشل تلك الصفقة، بادر ممثلو الحارس بالتواصل مع نادي غرب لندن للتوصل إلى اتفاق.

    ويوفر قدومه منافسة فورية على أعلى مستوى بين الخشبات الثلاث عقب فوز تشيلسي في افتتاح الموسم على فولهام بنتيجة 3-2 يوم الإثنين.

    فقد ارتكب الحارس الأساسي الحالي روبرت سانشيز خطأين بارزين خلال تلك المواجهة على ملعب كرافن كوتيدج، ما دفع إدارة تشيلسي وتشابي ألونسو إلى التحرك السريع في سوق الانتقالات.


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    مارتينيز متعطش للمزيد من الألقاب

    وفي حديثه إلى القنوات الإعلامية الرسمية لتشيلسي، أعرب مارتينيز عن فخره الكبير بإتمام الصفقة. وأوضح الحارس المخضرم أن الانتقال إلى غرب لندن بدا خطوة طبيعية وسلسة بالنسبة لمسيرته ولعائلته على حد سواء.

    وقال الدولي الأرجنتيني صباح يوم الأحد: "أنا سعيد للغاية بوجودي في هذا النادي. كان الانتقال إلى تشيلسي، بالنسبة لي ولعائلتي، قراراً سهلاً، وأنا في غاية السعادة، ولا أطيق صبراً على البدء".

    كما سلّط مارتينيز الضوء على رغبته الجامحة في مواصلة حصد الألقاب الكبرى مع ناديه الجديد، مضيفاً: "أريد أن أحقق النجاح هنا. أنا شخص يرغب في الفوز بكل ما يقوم به، وأريد أن أنقل ذلك إلى هذا النادي، لأنه نادٍ يفوز بالألقاب، لذا أعتقد أنه انسجام جيد".

    واختتم بوعده لجماهير تشيلسي ببذل أقصى جهد قائلاً: "أنا مفعم بالشغف وألعب بقلبي. سأمنح 100 بالمئة في كل مباراة وفي كل حصة تدريبية لأجعل النادي وزملائي والمشجعين فخورين".


  • نهاية حقبة مميزة مع أستون فيلا

    يغادر مارتينيز فيلا بارك كأيقونة للنادي، بعدما خاض 256 مباراة على مدار ست مواسم استثنائية في منطقة الميدلاندز. وتحت قيادة المدرب أوناي إيمري، كان له دور محوري في تحقيق مركزين ضمن الأربعة الكبار، كما توّج بلقب الدوري الأوروبي في مايو بشكل لافت.

    غير أن مشواره مع النادي انتهى فعلياً عندما تعاقدت أستون فيلا مع زيون سوزوكي البالغ 24 عاماً قادماً من بارما ليكون حارسها الأول بلا منازع. وعقب وصول سوزوكي، أُجبر مارتينيز على التدرّب بعيداً عن تشكيلة الفريق الأول.

    وقبل فترته مع أستون فيلا، أمضى الحارس عقداً من الزمن في صفوف آرسنال، حيث فرض نفسه وتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.

    وعلى الصعيد الدولي، لا يزال الفائز بجائزة ياشين مرتين في قمة عطائه، إذ يمثّل الركيزة الأساسية للعصر الذهبي الأخير للأرجنتين الذي أثمر عن لقبين في كوبا أمريكا وكأس العالم 2022.


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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    ضغط فوري على سانشيز

    يُلقي وصول مارتينيز بظلال من الشك الفوري على مستقبل سانشيز بوصفه الحارس الأول لتشيلسي. ويدخل الإسباني البالغ من العمر 28 عامًا الآن موسمه الرابع في ملعب ستامفورد بريدج، وقد خاض 112 مباراة، لكن أداءه غير المقنع مؤخرًا أمام فولهام جعل مكانه في التشكيلة الأساسية عرضة للخطر بشدة.

    ومع وجود مايك بيندرز البالغ من العمر 21 عامًا والمُقدَّر بشكل كبير، الذي ينتظر فرصته أيضًا بعد إعارة ناجحة إلى ستراسبورج الموسم الماضي، باتت المنافسة على حراسة المرمى أشرس من أي وقت مضى.

    وسيسعى مارتينيز الآن إلى انتزاع مكان سانشيز سريعًا وترسيخ نفسه بوصفه الحارس الأول بلا منازع، مقدمًا الاستقرار الرفيع المستوى اللازم لمساعدة تشيلسي على النهوض بعد المركز العاشر المخيب في الموسم الماضي وإعادة النادي إلى المنافسات الأوروبية.