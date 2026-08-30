رسميًا | تشيلسي يتعاقد مع إيميليانو "ديبو" مارتينيز

حسم تشيلسي رسميًا التعاقد مع حارس المرمى البالغ من العمر 33 عامًا مقابل صفقة تُقدَّر قيمتها بـ7.5 مليون جنيه إسترليني، بحسب "أتلتيك".

ووقّع مارتينيز على اتفاق أولي مدته عامان في ستامفورد بريدج، يتضمن خيارًا للنادي لتمديد بقائه موسمًا ثالثًا.

وتحققت الصفقة بسرعة بعد انهيار انتقال مقترح إلى يوفنتوس في وقت سابق من أغسطس. وعقب فشل تلك الصفقة، بادر ممثلو الحارس بالتواصل مع نادي غرب لندن للتوصل إلى اتفاق.

ويوفر قدومه منافسة فورية على أعلى مستوى بين الخشبات الثلاث عقب فوز تشيلسي في افتتاح الموسم على فولهام بنتيجة 3-2 يوم الإثنين.

فقد ارتكب الحارس الأساسي الحالي روبرت سانشيز خطأين بارزين خلال تلك المواجهة على ملعب كرافن كوتيدج، ما دفع إدارة تشيلسي وتشابي ألونسو إلى التحرك السريع في سوق الانتقالات.



