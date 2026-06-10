رسميًا .. بنفيكا يؤكد رحيل مورينيو إلى ريال مدريد ويتعاقد مع "هدف الاتحاد" كبديل له

يعود سيلفا إلى وطنه بعد خمس سنوات ناجحة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق فولهام، والتي انتهت الأسبوع الماضي مع انتهاء عقده في ملعب كرافن كوتيدج.

وأكد نادي بنفيكا أنه "توصل إلى اتفاق" مع سيلفا، الذي من المتوقع أن يوقع عقدًا يبقيه في ملعب إستاديو دا لوز حتى نهاية موسم 2027-2028، مع خيار لتمديد العقد حتى موسم 2028-2029.

واكتسب المدرب البالغ من العمر 48 عامًا سمعة طيبة في إنجلترا خلال فترات عمله مع هال سيتي وواتفورد وإيفرتون قبل أن يقود فولهام إلى فترة قوية من الاستقرار، مما جعله يرتبط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي لخلافة سيرجيو كونسيساو، قبل أن يختار الانتقال لبنفيكا.



