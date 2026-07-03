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Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin

رسميًا | ألمانيا تعلن رحيل ناجلسمان وبداية المفاوضات مع كلوب

ألمانيا
كأس العالم
جوليان ناجلسمان
يورجن كلوب

رحيله أصبح متوقعًا بعد الأداء المخيب للآمال في كأس العالم التي أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) عن الانفصال يوم الجمعة برحيل يوليان ناجلسمان عن تدريب المنتخب الألماني.

كان من المقرر أن يستمر عقد المدرب البالغ من العمر 38 عامًا حتى ما بعد بطولة أمم أوروبا 2028، لكن الخروج المبكر للمنتخب الألماني في دور الـ32 من كأس العالم أمام باراجواي جعل استمراره في منصبه أمرًا مستحيلاً.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف: "يتقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم بخالص الشكر إلى يوليان ناجلسمان على العمل الذي قام به منذ سبتمبر 2023."

  • ماذا حدث؟

    وقال ناجلسمان نفسه: «لقد فكرت كثيرًا خلال الأيام الماضية منذ خروجنا من البطولة، وتبادلت الآراء مع المقربين مني في محيطي الشخصي وداخل الاتحاد. لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً عليّ بأي حال من الأحوال. كان هدفي الأسمى دائمًا هو نجاح الفريق. وهو يستحق، بعد هذه الخيبة المريرة، فرصة لبداية جديدة خالية من الأعباء».

    لم يتمكن المنتخب الألماني مساء الاثنين من تجاوز التعادل 1-1 بعد 120 دقيقة أمام الفريق من أمريكا الجنوبية، وفي ركلات الترجيح التي تلت المباراة، أضاع ثلاثة من لاعبي المنتخب الألماني ركلاتهم من نقطة الجزاء، وهم كاي هافرتس ونيك فولتمادي وجوناثان تاه، في حين أضاعت باراجواي ركلتين فقط.

    مباشرةً بعد صافرة النهاية، كان ناجلسمان قد استبعد فكرة الاستقالة. وقال في مقابلة مع قناة «ماجنتا تي في»: «أنا مستعد إذا كان هذا هو ما يريده الجميع، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن يخبروني بذلك». وحظي بعد ذلك بدعم من المدير الرياضي للاتحاد الألماني رودي فولر، الذي أكد أنه لا يزال يعتبر المدرب البالغ من العمر 38 عامًا مدربًا ممتازًا.

    يوم الجمعة، صرح فولر قائلاً: «بعد الخروج المخيب للآمال من كأس العالم، الذي كان مخيباً للآمال للجميع دون استثناء، فإن قرار يوليان يستحق احترامنا. لأنه يتحمل المسؤولية في المجال الذي يرغب في مواصلة العمل فيه، ويضع المنتخب الوطني ككل فوق مصلحته الشخصية. وبطبيعة الحال، كنا جميعًا نتمنى نتيجة مختلفة للبطولة وأداءً أكثر إقناعًا من فريقنا. لكن يوليان هو مدرب ممتاز وسيظل كذلك، وأنا مقتنع بأنه سيواصل مسيرته بنجاح. وأنا ممتن بصدق ليوليان على التعاون القائم على الثقة والود».

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    رحيل ناجلسمان

    لكن في الأيام التي أعقبت الخروج من البطولة، تزايدت المؤشرات بشكل متزايد على احتمال حدوث انفصال مبكر. وأفادت صحيفة «بيلد» أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) بيرند نويندورف، ونائب الرئيس هانز-يواكيم فاتزكي، وفولر، والمدير التنفيذي أندرياس ريتيج، قد قرروا طرد ناجلسمان.

    لكن الرباعي أراد إجراء محادثة أخرى مع مدرب المنتخب الألماني قبل اتخاذ أي قرار. وكان من المفترض أن يشرح ناجلسمان خلال هذه المحادثة أسباب الفشل من وجهة نظره. لكن حججه الداعية إلى استمراره في منصبه لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية.

    وكان الحديث يدور حول «جسر ذهبي» كان من المقرر إعداده للمدرب البالغ من العمر 38 عامًا، حتى يتمكن من التنحي عن منصبه طواعية وبكرامة. وكان من المفترض أن تجعل تعويضات تبلغ راتب عام واحد رحيل ناجلسمان أمرًا مقبولًا. ويُذكر أن المبلغ يبلغ سبعة ملايين يورو. 

    كما سيغادر مساعدا ناجلسمان، بنجامين جلوك وبنجامين هوبنر، الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB).

  • Jürgen KloppGetty Images

    هل سيتولى يورجن كلوب الآن تدريب منتخب ألمانيا؟

    كان اسم يورجن كلوب يتردد مرارًا وتكرارًا في الأيام الماضية باعتباره المرشح الأوفر حظًا لخلافة المدرب الحالي.

    ولم يعد هذا المدرب البالغ من العمر 59 عامًا يقف على خط التماس منذ استقالته من منصب مدرب نادي ليفربول في صيف عام 2024. ويعمل حاليًا كخبير في قناة MagentaTV، كما يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة ريد بول.

    وقد صرح الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) في هذا الصدد: «فيما يتعلق بتعيين مدرب جديد، ستسعى قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم الآن إلى إجراء محادثات مع يورجن كلوب. وقد أبدى بالفعل استعداده المبدئي لتولي المنصب».

    ووفقًا لشبكة «سكاي»، يُقال إن عقد كلوب مع «ريد بول» يتضمن «خيارًا للانسحاب» ليكون متاحًا على الفور في حالة ما إذا طلب منه الاتحاد الألماني لتولي منصب مدرب المنتخب الوطني.

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