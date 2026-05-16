وكتب ليفاندوفسكي في بيانه: "بعد أربع سنوات من التحديات والعمل الجاد، حان الوقت للمضي قدماً. أرحل وأنا أشعر بأن المهمة قد أنجزت: أربعة مواسم، وثلاثة ألقاب في الدوري."
رسميًا | انتهاء رحلة ليفاندوفسكي مع برشلونة
ماذا حدث؟
وقال المهاجم البولندي: "لن أنسى أبدًا المودة التي أبدتها لي الجماهير منذ البداية. كاتالونيا هي وطني. شكراً لكل من قابلتهم خلال هذه السنوات الأربع الرائعة".
كما شكر الرئيس جوان لابورتا: "الذي منحني الفرصة لأعيش أروع فصل في مسيرتي".
واختتم قائلاً: "عاد برشلونة إلى المكان الذي ينتمي إليه. تحيا برشلونة. تحيا كاتالونيا."
إلى أين يتجه ليفاندوفسكي؟
انضم المهاجم البولندي إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ في عام 2022. وخلال 191 مباراة رسمية خاضها مع الفريق الكتالوني، سجل 119 هدفًا وصنع 24 تمريرة حاسمة.
ورغم أن برشلونة عرض على اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً تمديد عقده، إلا أن الشروط تتضمن راتباً أقل ووقت لعب مضمون أقل.
وقد أبدت أندية في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اهتمامها بالفعل، في حين أفادت التقارير أن يوفنتوس وميلان وبورتو يسعون لضم المهاجم المخضرم.
ليفاندوفسكي: عرض من شيكاغو؟
تشير أحدث التقارير إلى أن ليفاندوفسكي تلقى عرضًا مغريًا للغاية من نادي «شيكاغو فاير» الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS). وقد أعلن المدير الرياضي للنادي، جريج بروتون، بالفعل عن اهتمام النادي بالمهاجم.
الأرقام المعلنة ملفتة للنظر: ما يصل إلى 15 مليون يورو إجمالي في الموسم، مع مكافآت مرتبطة بالأداء قد ترفع المبلغ الإجمالي إلى 20 مليون يورو سنويًا.
بالنسبة لليفاندوفسكي، فإن هذه الشروط، إلى جانب فرصة أن يكون الوجه الإعلاني للدوري، قد تجعل انتقاله عبر المحيط الأطلسي أمراً مرجحاً بشكل متزايد.
روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة
المباريات الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء بطاقات صفراء-حمراء 189 119 24 14 1