أعلن نادي الدرعية، الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري روشن السعودي، تعيين المدرب البرتغالي برونو لاجي مديرًا فنيًا للفريق الأول، في خطوة استراتيجية طموحة لتعزيز صفوفه وتثبيت أقدامه بين الكبار هذا الموسم.
رسميًا.. البرتغالي برونو لاجي "مكتشف النجوم" مدربًا للدرعية في دوري روشن السعودي
بداية المشوار وخبرات الأكاديميات
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن النادي الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، تأتي هذه الخطوة بهدف بناء فريق تنافسي شرس قادر على الصمود في دوري الأضواء وتطبيق فلسفة كروية هجومية وحديثة.
وُلد لاجي في مدينة سيتوبال في الثاني عشر من مايو عام 1976، وبدأ مسيرته التدريبية مبكرًا في عام 1997 عبر أكاديمية نادي فيتوريا سيتوبال للشباب. يمتلك المدرب البرتغالي خبرة تدريبية واسعة، حيث قضى ثماني سنوات كاملة (2004 و2012) في صقل وتطوير المواهب الشابة داخل أكاديمية نادي بنفيكا العريقة، ليضع اللبنات الأولى لفكره التكتيكي.
- AFP
الشراكة مع كارفالهال وصناعة التاريخ
لم تقتصر خبرات لاجي على الملاعب البرتغالية، بل عمل كمساعد للمدرب كارلوس كارفالهال في إنجلترا مع أندية شيفيلد وينزداي وسوانزي سيتي. وتُوجت هذه الشراكة بتأليف كتاب مشترك حول التدريب الكروي بعنوان "كرة القدم: تطوير المعرفة الفنية". عاد المدرب في عام 2018 لإدارة الفريق الرديف في بنفيكا، ليتم تصعيده سريعًا لقيادة الفريق الأول بعد ستة أشهر فقط. استلم المهمة والفريق يتأخر بسبع نقاط عن الصدارة، لكنه قادهم لانتفاضة مذهلة توجت بلقب الدوري البرتغالي (2018-2019)، وسجل اسمه كأسرع مدرب في تاريخ المسابقة يصل إلى 25 انتصارًا في 27 مباراة فقط.
تطوير النجوم وتجارب عالمية متنوعة
بفضل نجاحه، حصد لاجي جائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي (2018-2019) وأفضل مدرب برتغالي لعام 2019، وأضاف ألقاب كأس الرابطة وكأس السوبر. يُعرف المدرب الحاصل على رخصة (UEFA Pro) ببراعته في تطوير المواهب؛ حيث دفع بأسماء مثل جواو فيليكس، فلورنتينو لويس، وفيرو، بجانب جواو كانسيلو الذي قال عنه: "لقد كان بمثابة شخصية الأب بالنسبة لي خلال سنوات تطوري".
بعدها تولى قيادة وولفرهامبتون الإنجليزي خلفًا لمواطنه نونو إسبيريتو سانتو، ثم درب بوتافوجو البرازيلي، قبل أن يعود لبنفيكا في 2024 ويحقق انتصارات قارية بارزة، أهمها الفوز الساحق 4-0 على أتلتيكو مدريد.
- AFP
تطلعات الدرعية في دوري روشن
الآن، وبعد مسيرة امتدت لثلاثة عقود في أربع بيئات كروية مختلفة (البرتغال، إنجلترا، البرازيل، وأوروبا)، يبدأ المدير الفني فصلاً جديداً. التحدي الأكبر أمامه يتمثل في توظيف فلسفته الهجومية القائمة على الاستحواذ لخلق انسجام سريع داخل صفوف الدرعية، لتأمين بقاء الفريق الصاعد في دوري روشن، وبناء مشروع رياضي مستدام يضمن استمرارية المنافسة وإزعاج كبار الأندية في المواسم القادمة.
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