رسميًا: بايرن ميونيخ يمدد عقد الثنائي ويرسل رسالة قوية

وبذلك، يمنح النادي الثنائي المصابين الوقت الكافي لاستعادة لياقتهما البدنية بالكامل بعد تعرضهما لإصابات خطيرة في الركبة.

ومؤخراً، تم توقيع عقد طويل الأمد مع لاعب الوسط ديفيد سانتوس دايبر، وهو أحد المواهب الصاعدة في النادي، والآن يتبعه لاعبان آخران هما أيتامر وريختر.

ويظهر في حالة أيتامر على وجه الخصوص سبب اتباع النادي لهذا النهج. فقد تعرض المهاجم في مارس 2024 لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة ضد أوغسبورغ الثاني، وكانت عواقب الإصابة أخطر مما كان متوقعًا في البداية. بعد الجراحة وفترة إعادة التأهيل الطويلة، بدا أن عودة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أصبحت وشيكة، قبل أن تتسبب إصابة خطيرة أخرى في الركبة في إعاقته في أوائل عام 2025. ومنذ ذلك الحين، لا يزال اللاعب المولود في ميونيخ، والذي يتدرب منذ سنوات عديدة في مركز تدريب الناشئين التابع لـ FCB، ينتظر عودته.