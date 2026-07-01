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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن ضم إسماعيل صيباري

بايرن ميونخ
إسماعيل صيباري
آيندهوفن
انتقالات
الدوري الألماني
الدوري الهولندي

أعلن البافاري عن التعاقد مع لاعب الوسط المبدع المغربي القادم من نادي بي إس في آيندهوفن.

ضم بايرن ميونخ إسماعيل صيباري صانع الألعاب المولود عام 2001، الذي يشارك حالياً مع المنتخب المغربي في كأس العالم.

يأتي صيباري من نادي آيندهوفن في صفقة انتقال نهائية، ليُعزز خط الهجوم، فهو لاعب خط الوسط المتقدم وجناح، كما أنه قادر على اللعب في مركز المهاجم، كما يفعل اليوم مع «أسود الأطلس».

  • صيباري في بايرن: الأرقام

    وفقًا لما أورده فابريتسيو رومانو، أبرم بايرن ميونخ الصفقة مع نادي آيندهوفن مقابل 55 مليون يورو. وقد وقع صيباري عقدًا يمتد حتى عام 2031.

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  • إعلان نادي بايرن



  • بيان نادي بايرن

    أبرم نادي بايرن ميونخ عقدًا مع إسماعيل صيباري (25 عامًا) قادمًا من نادي بي إس في آيندهوفن. ويشارك المهاجم حاليًا مع المنتخب المغربي في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وعند انتهاء البطولة، سيغادر بطل هولندا لينتقل إلى ميونخ. وقد وقع صيباري عقدًا ساري المفعول حتى 30 يونيو 2031، وسيرتدي القميص رقم 34 في النادي الألماني.

  • كلمات إيبرل وفرويند

    ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ قال عن الصفقة: "نحن متحمسون لضم إسماعيل صيباري، أحد أبرز المهاجمين في كأس العالم. الانتقالات من هذا النوع لا تتم بين عشية وضحاها، بل هي ثمرة تخطيط طويل الأمد: كان العامل الحاسم هو توضيح موقفنا على الفور، لأننا كنا ندرك قدرات إسماعيل وتمكنا من تقديم رؤية واضحة له منذ البداية بشأن مستقبله معنا. سيضيف إسماعيل صيباري المزيد من الجودة والعنصر المفاجئ إلى أسلوبنا الهجومي".

    من جانبه، أضاف كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "فاز إسماعيل صيباري بالدوري الهولندي مع آيندهوفن ثلاث مرات متتالية، ويتمتع بخبرة في دوري أبطال أوروبا، ويُثبت في كأس العالم، على أعلى المستويات، مدى قيمته بالنسبة للفريق. إنه لاعب متعدد المواهب، شديد الحماس وجريء، ويتمتع بتلك الرغبة الشديدة التي نريد أن نراها في بايرن ميونخ، وبفضل خطورته أمام المرمى وعقليته، سيضيف دفعة إضافية للفريق. الجماهير تتدفق إلى الملعب من أجل لاعبين مثله".

  • كلمات صيباري

    هذه هي الكلمات الأولى التي قالها صيباري: "منذ الطفولة وأنا أحلم بالانضمام إلى نادٍ مثل بايرن ميونخ: فالجميع يعلم أنه أحد أعظم الأندية في العالم. يتنافس نادي بايرن ميونخ كل عام على ألقاب مرموقة، مثل دوري أبطال أوروبا، وأنا أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هنا. أسلوب لعب بايرن ميونخ يناسبني، فهنا يمكنني التعبير عن أسلوبي الكروي وسأعمل بجد كل يوم لمساعدة الفريق. لعب المدرب فينسنت كومباني دورًا أساسيًا في قراري: وأنا متشوق للعمل معه".