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Khalaili UNION SGGetty
Francesco Guerrieri

ترجمه

رسميًأ | بعد فشل انتقاله إلى إنتر .. خلايلة في البريميرليج

انتقالات
كريستال بالاس
عنان خلايلة
إنتر
الدوري الإنجليزي الممتاز

الجناح الإسرائيلي ينضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس المبلغ الذي كان إنتر سينفقه لضمه إلى إيطاليا

عنان خلايلة لاعب جديد في صفوف كريستال بالاس، اللاعب الإسرائيلي مواليد 2004 الذي يلعب في الجناح والظهير الأيمن ينضم قادمًا من يونيون سان خيلواز، ووقّع عقدًا لمدة خمس سنوات حتى 2031، وفقًا لما أكده أيضًا النادي الإنجليزي: "يسر كريستال بالاس أن يعلن عن انضمام أنان خلايلي قادمًا من النادي البلجيكي رويال يونيون سان خيلواز بعقد طويل الأمد - جاء في البيان الرسمي - اللاعب البالغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا، والذي برز خلال مسيرته سواء كظهير أو كجناح، وقّع عقدًا مع النادي حتى 2031، بعد الحصول على الموافقة الدولية"

  • Khalaili Union SGGetty Images

    أرقام صفقة انتقال خلايلة إلى كريستال بالاس

    ينتقل خلايلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل مبلغ يقارب 25 مليون يورو إضافة إلى المكافآت، وهو ما يعادل تقريبًا المبلغ الذي كان إنتر قد رصده لضمّه إلى إيطاليا.

    كان كل شيء قد حُسم بين إنتر وسان خيلواز، بل كان ماروتّا وأوزيليو قد توصّلا إلى اتفاق شفهي كامل مع اللاعب، لكن الصفقة توقفت لحظة الفحوصات الطبية، حين لم يجتز الجناح اختبار اللياقة الخاص باللجنة الأولمبية الإيطالية، ما اضطر إنتر إلى التخلي نهائيًا عن مساره.

    عاد اللاعب إلى بلجيكا وشارك في كأس السوبر المحلية مع ناديه، لكن أضواء سوق الانتقالات لم تنطفئ عنه أبدًا، وهكذا حسم كريستال بالاس الاتفاق في الأيام الماضية.


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    أنهى إنتر صفقة سبينس بالمقابل

    وفي غضون ذلك، بعد أن تعثرت صفقة خلايلة، شرع إنتر في البحث عن ظهير أيمن لتعويض دومفريس، وفي النهاية حسم صفقة التعاقد مع جد سبينس لاعب توتنهام: صفقة بقيمة 31 مليون يورو ثابتة إضافة إلى 4 ملايين أخرى كمكافآت محتملة مرتبطة بأداء اللاعب مع قميص إنتر وبالإنجازات التي سيحققها فريق كريستيان كيفو هذا الموسم.

    وكان ماروتّا وأوزيليو قد حاولا بالفعل التقرّب من سبينس خلال كأس العالم، لكن مطالب توتنهام كانت تُعتبر مبالغًا فيها ودفعت مسؤولي إنتر إلى دراسة خيارات أخرى؛ ثم عادت المحادثات بشأن سبينس في الأيام الأخيرة حتى إتمام الاتفاق.


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