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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
محمد سعيد

ترجمه

رسميًا .. ريال مدريد يخطف ديوماندي من باريس في صفقة قياسية

ريال مدريد
يان ديوماندي
لايبزيج
جوزيه مورينيو
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي

صفقة قياسية جديدة في سجلات الملكي

أحدث ريال مدريد ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الأوروبية، بإعلانه الرسمي عن التعاقد مع الدولي الإيفواري يان ديوماندي في صفقة مدوية بلغت قيمتها 140 مليون يورو.

ونجح العملاق الإسباني في انتزاع الصفقة من بين أنياب باريس سان جيرمان، ليضمن بذلك ضم أحد أكثر المواهب الشابة المرغوبة في عالم كرة القدم لتعزيز تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

  • رسوم قياسية تضمن توقيع نجم كوت ديفوار

    أظهر ريال مدريد قوته المالية مرة أخرى من خلال تأكيد التعاقد مع ديوماندي قادمًا من لايبزيج الألماني بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2033.

    ووافق العملاق الإسباني على دفع مبلغ أساسي مضمون قدره 125 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كبنود إضافية قابلة للتحقيق، و5 ملايين يورو أخرى بناءً على أهداف أكثر طموحًا مرتبطة بالأداء.

    وفي حال تحقيق جميع متغيرات الأداء، سيصبح ديوماندي رسميًا أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد، حيث سيتجاوز إجمالي قيمة الصفقة الأرقام القياسية السابقة التي سجلها انضمام جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2023، وإيدين هازارد قادمًا من تشيلسي في 2019.

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  • RB Leipzig v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    الفوز بالسباق مع باريس سان جيرمان

    كان السباق على التعاقد مع ديوماندي من أكثر السباقات حدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن باريس سان جيرمان يتصدر السباق على ضم اللاعب الدولي الإيفواري، ومع ذلك، تحرك ريال مدريد بسرعة في المراحل النهائية من المفاوضات لخطف الصفقة متغلبًا على بطل فرنسا.

    كان صعود ديوماندي إلى قمة كرة القدم الأوروبية صعودًا صاروخيًا، فقبل عامين فقط، كان يصقل مهاراته في أكاديمية DME بفلوريدا قبل أن ينتقل إلى ليجانيس، ثم ينضم إلى لايبزيج قبل عام واحد فقط في صفقة انتقال بلغت قيمتها 20 مليون يورو.

    ومع تألقه البارز في الدوري الألماني، فرض دياموندي نفسه على الساحة العالمية حيث سجل 12 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي، ليصبح هدفًا رئيسيًا لكل الأندية الكبرى في أوروبا.

  • مورينيو يواجه معضلة في اختيار التشكيلة

    يُشكل وصول ديوماندي تحديًا كبيرًا لمورينيو في اختيار التشكيلة، حيث يسعى إلى دمج هذا الشاب في خط هجوم يزخر بالنجوم بالفعل، ونظرًا لقدرة اللاعب الإيفواري على اللعب في أي من المراكز الثلاثة في خط الهجوم، فسيتعين عليه التنافس مباشرةً مع خط هجوم قوي يضم لاعبين من أمثال كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، فرانكو ماتانتونو، إندريك فيليبي، مما سيرفع حدة المنافسة على المراكز في التشكيلة الأساسية لريال مدريد إلى مستويات غير مسبوقة.

    ستخضع المرونة التكتيكية لمورينيو للاختبار في محاولته دمج ديوماندي في نظام يضم بالفعل عددًا من أفضل اللاعبين الهجوميين في عالم كرة القدم.

    وقد أثبت نجم كوت ديفوار جدارته على أكبر المسارح خلال كأس العالم 2026، حيث قدم أداءً متميزًا ساعد في قيادة منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية قبل أن يودع البطولة على يد النرويج في دور الـ32.

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    استثمار طويل الأمد للبلانكوس

    من خلال توقيع عقد مدته 7 سنوات مع ديوماندي، ضمن ريال مدريد مستقبله على الأجنحة للعقد القادم، وكان النادي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، حيث راقب الكشافون تطور مستواه منذ بداياته في إسبانيا.

    ويصبح الجناح الإيفواري خامس تعاقد لمورينيو هذا الصيف في فترة انتقالات مزدحمة بشكل لافت، حيث ينضم ديوماندي إلى زميله البارز برناردو سيلفا، الذي وصل في صفقة انتقال مجانية إلى جانب المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه.

    ولتعزيز خط الدفاع بشكل أكبر، أنفق البلانكوس 55 مليون يورو على مارك كوكوريلا و20 مليون يورو على دينزيل دومفريس.

    وبالإضافة إلى قيمة الصفقة الأساسية لديوماندي البالغة 125 مليون يورو، بلغت نفقات ريال مدريد الصيفية الآن نحو 200 مليون يورو، مع احتمال ارتفاع هذا المبلغ أكثر بسبب البنود الإضافية.