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علي رفعت

رسالته للكلاسيكو: سجل وصنع وطرد منافسه.. إعصار يامال مستمر وريال بيتيس ضحية جديدة!

فقرات ومقالات
لامين يامال
ريال بيتيس ضد برشلونة
ريال بيتيس
برشلونة
الدوري الإسباني

نجم برشلونة الشاب لا يتوقف عن الروعة!

تحول ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية إلى مسرح مفتوح لعرض كروي فردي استثنائي، بطله النجم الشاب لبرشلونة لامين يامال، الذي واصل نثر سحره وفرض هيمنته المطلقة على منافسات الدوري الإسباني، مسقطًا ريال بيتيس في فخ إعصاره الهجومي الذي لا يهدأ.

مرة جديدة برهن الجناح الشاب على قدرته الفائقة على قيادة الخط الأمامي للفريق الكتالوني وحسم أصعب المواجهات بأقل مجهود وبأعلى درجات الفعالية.

فرض صاحب القميص 10 نفسه نجمًا أوحد للميدان، بعدما افتتح التسجيل بهدف إعجازي وصنع هدفًا آخر لزميله جابرييل خيسوس إلى جانب كرة أخرى ألغاها التسلل، قبل أن يكون في قلب اللقطة التي شهدت طرد لاعب بيتيس فاكوندو بيرنال، ليرسم ملامح الانتصار بمفرده ويؤكد أنه المحرك الفعلي لكتيبة هانز فليك.


  • عبقرية فردية تكسر جمود البدايات

    حين تنظر إلى تفاصيل هدف يامال الأول في شباك الحارس ألفارو فاليس، تدرك فورًا أننا أمام موهبة استثنائية تختصر الحلول بأقل مجهود وبأعلى درجات الإتقان.

    ففي الدقيقة التاسعة، تسلم يامال الكرة في نصف ملعبه وتبادل تمريرة سريعة مع جول كوندي، ثم انطلق برشاقة متجاوزًا فاكوندو بيرنال بتغيير اتجاه خاطف بكعب قدمه تركه خلفه تمامًا، قبل أن يطلق كرة مقوسة ساحرة بقدمه اليسرى وهو شبه متوقف لتستقر في أقصى الزاوية العليا للمرمى معلنًا عن ثامن أهدافه في المسابقة ومفتتحًا مهرجان الأهداف بلوحة كروية بديعة.


  • حين تتحول التمريرة إلى خريطة طريق نحو الشباك

    لم تقتصر فاعلية يامال على التسديد المباشر وهز الشباك، بل امتدت إلى دور صانع اللعب الذي يقرأ تحركات زملائه بدقة متناهية. في مطلع الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51، أرسل تمريرة ساحرة في عمق الدفاع لجابرييل خيسوس سجل منها هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

    ولم تمر سوى دقيقتين اثنتين حتى كرر يامال المشهد ذاته بذات الهدوء، مقدمًا تمريرة حاسمة دقيقة للبرازيلي نفسه حولها بسهولة داخل الشباك ليمنح برشلونة الهدف الثالث، ويثبت يامال أن خطورته تصبح أكثر فتكًا عندما يدخل إلى العمق.


  • استفزاز كروي وشرارة المشادة التي كلفت بيتيس بطاقة حمراء

    تجاوز تأثير يامال التفوق الفني ليمس الجانب الذهني للاعبي المنافس الذين فقدوا أعصابهم أمام مراوغاته وسرعته. 

    ففي الدقيقة 55، وعقب تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة والثاني لبيتيس، توجه لاعبا بيتيس فاكوندو بيرنال والحارس ألفارو فاليس صوب فيرمين لوبيز الساقط على الأرض في محاولة لإيقافه بالقوة اعتقادا منهما أنه يدعي الإصابة للضغط لإلغاء هدف فريقهم.

    وتدخل يامال دفاعًا عن زميله بدفع بيرنال، ليفقد لاعب وسط بيتيس صوابه تمامًا ويوجه نطحة بالرأس لجمال، ليشهر الحكم ريكاردو دي بورجوس البطاقة الحمراء لبيرنال وسط مدرجات مشتعلة غادرت معها آمال بيتيس في الصمود.


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  • YamalGetty Images

    بيت القصيد

    ميزة رهيبة أن يملك أي فريق لاعب مثل لامين يامال، يتحكم في سنه هذا في مجريات مباراة تستحق لقب مواجهة قمة بين فريقين من ثلاثة فرق في مقدمة الترتيب.

    يامال بأداء اليوم منح برشلونة طمأنينة كبيرة قبل الكلاسيكو، فالمباراة أمام ريال مدريد الآن ستكون مجرد مواجهة بثلاث نقاط يستطيع النادي الكتالوني الاستغناء عنهم، فالمكان في القمة مؤمن، والفارق مع الملكي لن يقل عن ثلاث نقاط بعد مباراة الأسبوع المقبل مهما حدث، بل أنه مرشح حتى للصعود إلى النقطة رقم 12 حال تعثرت كتيبة مورينيو ضد إشبيلية ثم خسرت الكلاسيكو.


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