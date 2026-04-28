رسالة واضحة لريال مدريد وبرشلونة.. هالاند يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي!

قام هالاند بوضع حد قاطع للتكهنات المتعلقة باحتمال رحيله عن مانشستر سيتي. وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يُعتبر على نطاق واسع أكثر المهاجمين دقة في إنهاء الهجمات في عالم كرة القدم، هدفًا دائمًا لوسائل الإعلام الإسبانية، حيث أشارت تقارير إلى أن ريال مدريد أو برشلونة قد يبادران بخطوة لإغرائه بالرحيل عن الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك، بعد توقيعه عقداً تاريخياً مدته 10 سنوات في ملعب الاتحاد في يناير 2025، أوضح هالاند أنه يرى مستقبله على المدى الطويل في مانشستر. وأعرب المهاجم عن حماسه لمسار النادي، مما أنهى أي آمال فورية لدى العملاقين الإسبانيين في الحصول على توقيعه.