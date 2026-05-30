حتى يغلق الباب .. محمد الدعيع يرد على "معايرته" بثمانية ألمانيا في كأس العالم!

وبخلاف ثمانية ألمانيا، فإن محمد الدعيع تحدث عن كواليس أخرى حول رحلته في كأس العالم، ومنها أنه تعرض للظلم في مونديال 2006.

وأوضح الدعيع، في حوار عبر بودكاست "مواجهة مع البكيري"، أن المدرب البرازيلي باكيتا، كان يريد إشراكه في مباراة إسبانيا، بعد ارتكاب زايد لأخطاء في مباراة أوكرانيا، مضيفًا أنه شعر بوجود تعامل غريب، إلا أنه بعد ذلك، كان وراء عودة باكيتا للتدريب في الهلال، بعدما حدّثه رئيس النادي، محمد بن فيصل، بشأن إمكانية عودة المدرب بعدما حرمه من المشاركة في كأس العالم، ليرد بالموافقة فورًا، مضيفًا أن مصلحة الفريق في المقام الأول، والأزرق توج معه بـ6 ألقاب، وهو يحترم ويقدّر اللاعبين لسنوات.

وأضاف أسطورة الهلال "أثناء تواجدنا في معسكر بالعين، حيث كنا نستعد لمباراة الاتحاد، وجدت باكيتا يقول لي إنني أضحك وأمزح معه، وكأنه لم يحدث شيء في كأس العالم، فرددت عليه بأني أحترم رأي المدرب، فأخبرني بأن قرار استبعادي لم يكن قراره، وأن مسؤولًا كبيرًا رفض مشاركتي في البطولة، ولو لمدة 5 دقائق فقط، وتحدث معي سامي الجابر في هذا الأمر، وأخبرني أن أتحدث مع الأمير سلطان بن فهد لمنحي فرصة المشاركة، ولكني رفضت إبلاغه، وأريد فقط معرفة ما هو الخطأ الذي ارتكبته، رغم أني لم أنل بطاقة صفراء واحدة في الهلال، وكنت أول من يحضر وآخر من يرحل، كما كنت منضبطًا مع المنتخب".

في المقابل، أكد الدعيع أنه شعر بالظلم في كأس العالم 2006، ولكنه سعيد بما حققه من مسيرة وإنجازات، مضيفًا أن جائزة حارس القرن في آسيا، والتي نالها من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا)، في ألمانيا، تعد أغلى جوائزه؛ لأنها تمنح للاعبين كل 100 عام.



