بعد أن انضم رسميًا إلى برشلونة قبل أسبوع واحد فقط، لم يضيّع جيسوس أي وقت في فرض حضوره في كتالونيا. جلس المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا على مقاعد البدلاء خلال الرحلة إلى فالنسيا، قبل أن يدخل المعركة في الدقيقة 80 بديلًا لبيدري. وعندما وطئت قدما جيسوس أرضية الملعب، كان فريق فليك يتقدم بأريحية بفارق أربعة أهداف، ما أتاح للاعب الجديد أن يستمتع ببداية خالية من الضغوط في مشواره مع الليجا.

كان الانتقال أشبه بإعصار بالنسبة للاعب مانشستر سيتي السابق، الذي لم تُحسم صفقته إلا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. وضمن برشلونة خدماته مقابل 10 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، ومنحه عقدًا لمدة ثلاث سنوات ليقود خط الهجوم. وبعد صافرة النهاية، لم يستطع جيسوس إخفاء مشاعره حيال هذا الإنجاز. وقال لوسائل إعلام النادي: "اللعب لأول مرة بهذا القميص يمنحني سعادة كبيرة".