رسالة إلى توماس توخيل؟! نجم ريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد ينشر تحديثاً من أربع كلمات على إنستغرام في ما يبدو أنه رد على استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا
ألكسندر-أرنولد يلمح بشكل غامض بعد استبعاده من منتخب إنجلترا
توجه ألكسندر-أرنولد إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال بفوز ريال مدريد 3-2 على أتلتيكو مدريد مساء الأحد. وسجل فينيسيوس جونيور هدفين، بينما سجل فيديريكو فالفيردي هدفاً آخر، قبل أن يُطرد من الملعب لاحقاً، مما ضمن بقاء «البلانكوس» متأخرين بأربع نقاط عن برشلونة في سباق اللقب بالدوري الإسباني.
ونشر الظهير الأيمن السابق لليفربول، الذي لم يشارك في التشكيلة الأساسية، رسالة من أربع كلمات على حسابه على إنستغرام جاء فيها: "مدريد. ولا شيء غير ذلك".
تم استبعاد ألكسندر-أرنولد من تشكيلة توخيل الأخيرة لمنتخب إنجلترا للمباريات الدولية المقبلة مع أوروغواي واليابان، ويواجه معركة كبيرة للحصول على مقعد في الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف.
توشيل: «قرار رياضي» باستبعاد نجم ليفربول السابق
وأوضح توخيل أسباب استبعاده لألكسندر-أرنولد من تشكيلته الأخيرة، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا قدرات المدافع، لكنه أضاف أن قرار اختيار ظهيرين أيمنين آخرين بدلاً منه كان قرارًا مدروسًا.
وقال: "أعرف جيدًا ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا. لعبت ضده مرات عديدة وعانيت عندما لعب ضد فريقي مع ليفربول. لذا فأنا أعرف جيدًا قوته وما يمكنه تقديمه.
"لكن في الوقت الحالي، يبدو أن لدينا أدلة على مدى جودتنا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، واللاعبون الموجودون في المعسكر للعب في مركز الظهير الأيمن عليهم أن يقاتلوا من أجل مكانهم، وعليهم أن يتنافسوا، وعليهم أن يثبتوا مرة أخرى أنهم يستحقون ذلك.
"إنه قرار رياضي أن نستمر مع [جاريل] كوانسا، و[تينو] ليفرامينتو، و[جيد] سبنس."
استبعاد الظهير الأيمن من التشكيلة الأساسية لريال مدريد بسبب تأخره
كان الأسبوع الماضي صعبًا على ألكسندر-أرنولد. بعد انفصاله عن صديقته إستيل بهنكه، تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من التشكيلة الأساسية في فوز الأحد على أتلتيكو كعقوبة على تأخره عن إحدى الحصص التدريبية الأخيرة قبل المباراة. حل داني كارفاخال محله، لكن ألكسندر-أرنولد دخل لاحقًا كبديل وصنع هدف الفوز لفينيكوس في الدقيقة 72.
الوقت ينفد لضمان مكان في كأس العالم
اختار توخيل تشكيلة مكونة من 35 لاعبًا لمباراتي أوروغواي واليابان، حيث أتيحت الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإثبات جدارتهم. تم اختيار كوانسا لاعب باير ليفركوزن بدلاً من ألكسندر-أرنولد، لكنه اضطر للانسحاب لاحقًا بسبب الإصابة، لكن يبدو أن لاعبين مثل ليفرامينتو وسبنس لا يزالون يتقدمون على نجم ريال مدريد في الترتيب التنافسي لمنصب الظهير الأيمن.
لم يشارك ألكسندر-أرنولد سوى في 34 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في عام 2018، وغالبًا ما تم تجاهله لصالح منافسين مثل كايل ووكر وكيران تريبير، وهو معرض لخطر حقيقي بالاستبعاد من تشكيلة كأس العالم. حصل على دور أساسي في حملة يورو 2024، لكنه لم يكن مقنعًا في خط الوسط على الرغم من وصول إنجلترا إلى النهائي.
