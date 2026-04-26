لا صوت يعلو حاليًا، فوق تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026، للمرة الثانية على التوالي، والاحتفالات التي صاحبها بعد الجدل، خاصة فيما يتعلق بالنصر.
وسط سخرية نجوم الأهلي ودعاوي الممر الشرفي .. رسالة مثيرة من النصر بأربع كلمات و"نظارة شمسية"!
- Getty Images Sport
الأهلي يحقق اللقب الآسيوي
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من تزيين قميصه بالنجمة الآسيوية الثانية، والحفاظ على شعار "بطل النخبة"، بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف دون رد، أحرزه فراس البريكان، في نهائي امتد لشوطين إضافيين، فوق ميدان الإنماء بجدة.
"الجماهير عوضت النقص"، هكذا تحدث نجوم الأهلي عن الحضور الجماهيري الذي غزا مدرجات الإنماء، بأكثر من 58 ألف مشجع، في ليلة فاز فيها الراقي باللقب، وعادل رقم الاتحاد، كما بات خامس فريق يحقق اللقب في موسمين متتاليين.
ولكن، ما صاحب احتفالات الأهلي باللقب، من إسقاط على النصر، أثار حالة واسعة من الجدل، سواءً في احتفالات اللاعبين عبر الحافلة المكشوفة، أو في تلميحات خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي، عقب المباراة.
بـ4 كلمات .. رسالة مثيرة من النصر
ووجه الحساب الرسمي بنادي النصر، رسالة من أربع كلمات، عبر منصة (إكس)، بعبارة "مالي الدنيا .. وشاغل الناس".
وأرفق النصر في رسالته صورًا للرباعي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأيمن يحيى، وكذلك عبد الله الحمدان، الذي أثارت صورته مرتديًا "نظارة شمس"، جدلًا وسخرية بين المتابعين.
وزادت صورة النصر، شعلة مطالبات جماهيره، بالرد في الميدان، وتحقيق الانتصار على الأهلي، في قمة الأربعاء التي تجمع بين الفريقين، بالأول بارك، ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.
سخرية أهلاوية ومطالبة بممر شرفي
وكما ذكرنا، فإن مشهد احتفال لاعبي الأهلي في الحافلة المكشوفة، تضمن لقطات جدلية، حيث قام المدافع ميريح ديميرال بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، للسخرية منه، فضلًا عن توجيه رسالة ساخرة أخرى، برده على من يقول إن النخبة سهلة، قائلًا "لماذا لا يفوزون بها؟ هذا هو الجواب، النخبة واحدة من أصعب البطولات. فرق كثيرة خرجت من البطولة لا أرغب بتحديد أسمائها، ولكن نحن حققناها، بدعم جمهورنا في كل لقاء".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ثنائي الأهلي، عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي، كانا يتحدثان مع مشجع نصراوي، قائلين له "غذي عينك، هل تشاهد هذه؟ هو ليس مشاركًا في البطولة أصلًا".
وعقب فوز الأهلي بالنخبة الآسيوية، خرجت مطالبات عدة، للإدارة النصراوية، بأن ينظم الفريق الأول ممرًا شرفيًا للاحتفال بالراقي، في لقاء الأربعاء، في مشهد يعكس الروح الرياضية.
- Getty Image/ Goal AR
ما قاله رئيس الأهلي
ما ذكره خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، في حد ذاته، كان مدعاة للجدل، حول توجيه أصابع الاتهام إليه بالإسقاط على النصر.
وتحدث الغامدي عبر وسائل الإعلام، بقوله إن الجماهير الأهلاوية قدمت لوحة فنية رائعة في الملعب، وإن ماتياس يايسله أثبت بأنه سيد مدربي آسيا، كما أن الفريق لا يضم لاعبين، بل مقاتلين وأبطالًا حقيقيين في الملعب، .
وأضاف الغامدي "الأهلي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لأندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، لديها نسختان من البطولة، وليست هذه البطولة، لا يزال أمامنا جماهير لنفرحها ولن نتوقف عن إسعادها".
- AFP
هل يلتقي النصر والأهلي في السوبر الآسيوي؟
وساد جدل حول مدى إمكانية إعادة إحياء كأس السوبر الآسيوي، وفرص وجود مواجهة سعودية بين الأهلي والنصر، حال فوز النصر بلقب دوري أبطال آسيا 2.
وفي هذا السياق، تأكد عدم وجود أي نية من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإعادة السوبر القاري، وإنها فكرة غير مطروحة ولا يوجد أي تخطيط لها في التحديثات الجديدة.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي، وضع نظامًا جديدًا للبطولات الآسيوية، بدءًا من نسخة 2026-2027، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 32 فريقًا بدلًا من 24.
وطبقًا لذلك، وبحسب تربع السعودية واليابان على عرش التصنيف الآسيوي، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد المملكة، في الموسم المُقبل، ليتم تأجيل 3 مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في الملحق، فضلًا عن مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.
وقاريًا.. حقق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني، في النهائي، بهدف دون رد.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".