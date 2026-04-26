وسط سخرية نجوم الأهلي ودعاوي الممر الشرفي .. رسالة مثيرة من النصر بأربع كلمات و"نظارة شمسية"!

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من تزيين قميصه بالنجمة الآسيوية الثانية، والحفاظ على شعار "بطل النخبة"، بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف دون رد، أحرزه فراس البريكان، في نهائي امتد لشوطين إضافيين، فوق ميدان الإنماء بجدة.

"الجماهير عوضت النقص"، هكذا تحدث نجوم الأهلي عن الحضور الجماهيري الذي غزا مدرجات الإنماء، بأكثر من 58 ألف مشجع، في ليلة فاز فيها الراقي باللقب، وعادل رقم الاتحاد، كما بات خامس فريق يحقق اللقب في موسمين متتاليين.

ولكن، ما صاحب احتفالات الأهلي باللقب، من إسقاط على النصر، أثار حالة واسعة من الجدل، سواءً في احتفالات اللاعبين عبر الحافلة المكشوفة، أو في تلميحات خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي، عقب المباراة.