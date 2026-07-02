"أنا خائفة للغاية" .. رسالة مؤثرة من زوجة روبرت ليفاندوفسكي بعد انتقاله إلى شيكاغو فاير!

أكد نادي "شيكاغو فاير" التعاقد مع ليفاندوفسكي في صفقة انتقال مجانية؛ حيث وقع الدولي البولندي عقدًا يمتد حتى موسم 2027-28. ووصف النادي الذي يلعب في دوري MLS وصول المهاجم صاحب الـ37 عامًا، بأنه "لحظة فارقة في تاريخ الرياضة في شيكاغو".

ويغادر ليفاندوفسكي برشلونة، بعد أن سجل 120 هدف في 193 مباراة على مدار أربعة مواسم. وخلال فترة وجوده في كامب نو، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات قبل أن ينتقل في النهاية إلى الولايات المتحدة.

وبينما يمثل هذا الانتقال لحظة مهمة لنادي شيكاغو فاير، فقد أثار أيضًا ردود فعل عاطفية من عائلة ليفاندوفسكي وهم يستعدون لبدء فصل جديد من حياتهم.