رد على ادعاءات إنزاجي وحطم الأرقام القياسية .. ديماركو "رجل الموسم" في إيطاليا وإنتر

بطل إيطاليا. حصد إنتر لقب الدوري الإيطالي رقم 21 في تاريخه، محققاً الفوز بعد غياب دام عامين ومستعيداً الشارة الثلاثية على صدره. كان هناك العديد من الأبطال في مسيرة الفريق النيرازوري، الذي خاض منافسة شرسة مع ميلان، بشكل خاص، ونابولي ليخيط "التريكولوري" مرة أخرى على صدره.

لكن من بينهم جميعاً، برز لاعب الجناح الأيسر، فيديريكو ديماركو، الذي كان، أكثر من أي وقت مضى، المهيمن المطلق على دوره والعنصر الأساسي. الأكثر ثباتاً، والأكثر حسماً.

موسم قياسي، يمكن تلخيصه بثلاثة أحرف، ثلاثة أسباب توضح النقاط الرئيسية لعمل الشاب الميلاني الذي أصبح بطلاً، مرة أخرى، وهو يرتدي قميص النيراتزوري.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5





Getty Images



