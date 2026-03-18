رد بيب جوارديولا بقبلة: أنطونيو روديجر يثير ضجة جديدة في ريال مدريد بمشهد غريب

وتلا ذلك مشاهد غريبة. في البداية، تصافح روديجر وغوارديولا أيضًا، قبل أن يقترب المدافع الوسطي بشكل كبير من مدرب مانشستر سيتي. وعندما كان غوارديولا على وشك أن يدير ظهره، ظل روديجر ممسكًا بيده.

اختفت الابتسامة الودية من على وجه غوارديولا، ثم تبادل الاثنان بضع كلمات. لا توجد تفاصيل عن محتوى المحادثة. لكن الأحداث التي تلت ذلك تشير إلى أنها كانت ذات طبيعة جادة. في البداية، دفع ناثان آكي روديجر بعيدًا بدفعة خفيفة، قبل أن يتدخل مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا ويبعد لاعبه عن غوارديولا بإيماءات واضحة.

بينما نظر روديجر مرة أخرى نحو غوارديولا، وضع يده أمام فمه. ثم انصرف مدرب بايرن ميونيخ السابق، وعبس قليلاً وأومأ بقبلة في اتجاهه.