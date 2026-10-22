هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Mohamed Salah Trabzonspor GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

يفعل ما كان يفعله في ليفربول وعليه الحذر من مصير نجم باريس .. ردود الفعل حول أداء محمد صلاح في مواجهة طرابزون سبور وهارتس

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور ضد هارتس
طرابزون سبور
هارتس
دوري المؤتمر الأوروبي
ليفربول
باريس
خفيتشا كفاراتسخيليا

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وهارتس؟

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه التركي؛ طرابزون سبور، لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بدوري المؤتمر الأوروبي، وهذه المرة على حساب هارت أوف ميدلوثيان "هارتس" الاسكتلندي.

رفاق مو حققوا الفوز بثنائية نظيفة، على أرضهم، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري، حيث سجل المصري هدفًا من ضربة جزاء، في الدقيقة 32، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله فرانكولينو ديجو في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ومن جانبه، انهال الجمهور بالإشادات على صلاح نظير ما قدمه خلال 70 دقيقة مشاركة، لذا دعونا نستعرض في السطور التالية ما كُتب عن النجم المصري عبر منصة "إكس"، على مدار أحداث المواجهة الأوروبية..


  • يا صلاح، ربما لم تقم قط بهذا القدر الهائل من فقدان الكرة في حياتك بأكملها. (استياء من عدم دقة تمريراته على مدار 70 دقيقة شارك بها)



  • يا صلاح، ليس عليك أن تسجل في كل مباراة يا صديقي.



  • لا يفرق معه في أي ساحة يتواجد، فمحمد صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم.



    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • يحقق صلاح إنجازات كبيرة منذ اليوم الذي انضم فيه إلى طرابزون سبور، هذا يعود لبركة قوة إيمانه بالله.



  • ألجم كل من شكك فيه



  • يفعل ما كان يفعله في ليفربول



  • يا لها من ليلة رائعة له في عرض استثنائي جديد من الملك. احنِ رأسك احترامًا له.



  • أنت نعمة من الله يا صلاح.



  • إنها ليست استعادةً لأيامه الخوالي، فهو لم ينتهِ قط، إنه صلاح الذي نعرفه جميعًا، لكن كل أندية دوري أبطال أوروبا كانت غبية عندما اعتقدت أنه قد انتهى.



  • يجب على ريس إراحة صلاح. لقد رأينا ذلك مع كفارا (نجم باريس سان جيرمان الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي مؤخرًا). الإفراط في استخدام هؤلاء اللاعبين ليس أمرًا جيدًا في كرة القدم الحديثة. بالإضافة إلى أن صلاح تقدم في السن.