لا أستطيع استيعاب ما رأيته وما فعله زميله معه هو أسخف شيء في الحياة .. ردود الفعل حول محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وكوبس

نجح النجم المصري محمد صلاح في أول ظهور له بدوري المؤتمر الأوروبي مع طرابزون سبور، ليقوده لتحقيق الفوز أمام كوبيون بالوسيورا "كوبس" الفنلندي برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

النجم المصري الذي دخل اللقاء حاملًا شارة قيادة الفريق التركي لأول مرة، تكفل بصناعة الهدف الأول لزميله بول أونواتشو، فيما سجل بنفسه الهدف الثاني، قبل أن يعزز زميلهما فرانكولينو ديجو تقدم طرابزون بهدفين، في الدقائق 3، 44، 47 و1+90، من عمر المباراة على الترتيب.

من جانبه، تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح خلال 55 دقيقة لعب أمام كوبس، مشيدين به، فيما وجهوا اللوم لبعض زملائه .. وفي السطور التالية، دعونا نستعرض سويًا أبرز ما كتبته الجماهير عبر منصة "إكس"، بشأن النجم المصري..



