هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Mohamed Salah Trabzonspor GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

لا أستطيع استيعاب ما رأيته وما فعله زميله معه هو أسخف شيء في الحياة .. ردود الفعل حول محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وكوبس

فقرات ومقالات
محمد صلاح
كوبس ضد طرابزون سبور
كوبس
طرابزون سبور
دوري المؤتمر الأوروبي
أوزان توفان

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح في أول ظهور له بدوري المؤتمر الأوروبي؟

نجح النجم المصري محمد صلاح في أول ظهور له بدوري المؤتمر الأوروبي مع طرابزون سبور، ليقوده لتحقيق الفوز أمام كوبيون بالوسيورا "كوبس" الفنلندي برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

النجم المصري الذي دخل اللقاء حاملًا شارة قيادة الفريق التركي لأول مرة، تكفل بصناعة الهدف الأول لزميله بول أونواتشو، فيما سجل بنفسه الهدف الثاني، قبل أن يعزز زميلهما فرانكولينو ديجو تقدم طرابزون بهدفين، في الدقائق 3، 44، 47 و1+90، من عمر المباراة على الترتيب.

من جانبه، تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح خلال 55 دقيقة لعب أمام كوبس، مشيدين به، فيما وجهوا اللوم لبعض زملائه .. وفي السطور التالية، دعونا نستعرض سويًا أبرز ما كتبته الجماهير عبر منصة "إكس"، بشأن النجم المصري..


  • لا أستطيع استيعاب الأمر تمامًا، لو أخبرني أحد مسبقًا بأن صلاح سينزل إلى أرض الملعب كقائدٍ وهو يرتدي قميص طرابزون سبور، لغمرتني الدموع بمجرد تخيل ذلك، وها نحن اليوم نعيش هذا الواقع. مهما عبّرت عن امتناني، فلن يكون ذلك كافياً أبداً!


  • كيف لا يزال صلاح يلعب بهذا المستوى الرائع رغم تقدمه في السن؟



  • قدّم محمد صلاح للتو تمريرة حاسمة لبول أونواتشو في دوري المؤتمر الأوروبي. إنه يحمل فريق طرابزون سبور على عاتقه بمفرده.



    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • محمد صلاح أكبر بكثير من مستوى فريق طرابزون سبور هذا



  • حتى مع طرابزون سبور، يواصل محمد صلاح تقديم أداء مميز، مسجلاً أو صانعاً 9 أهداف في آخر 6 مباريات له



  • من تظن نفسك (أوزان توفان) لتسدد ركلة حرة بينما يتواجد صلاح على أرض الملعب؟ لو كنت لاعبًا جيدًا حقًا، لكنت تلعب في صفوف ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو برشلونة. عندما يكون صلاح حاضرًا، لا ينبغي لأوزان، بل لا يمكنه ببساطة، أن يكون هو من يسدد تلك الركلة.


  • قبل قليل في مباراة طرابزون سبور، سدد أوزان توفان ركلة حرة بينما كان صلاح موجوداً على أرض الملعب؛ يا للهول، أغرب وأسخف شيء رأيته في حياتي!



  • يا أخي أوزان توفان، هناك لاعبون آخرون غير صلاح؛ يمكنك تمرير الكرة لهم أيضًا



  • ينفذ صلاح هذه التسديدات وعيناه مغلقتان. ومما لا شك فيه أن صلاح وتروسارد هما اللاعبان الأكثر قيمة في الدوري. ولو تعاقد بشكتاش مع صلاح، لحسم لقب البطولة بحلول شهر أبريل.



المباريات التالية
كوبس

كوبس

الدوري الفنلندي

18 أكتوبر 2026

VPS

VPS

طرابزون سبور

طرابزون سبور

الدوري التركي الممتاز

19 أكتوبر 2026

بشكتاش

بشكتاش