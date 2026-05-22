Al Nassr vs Damac - Saudi Pro League
محمود خالد

ربط بالهلال ورشاوى و"بكيت هنا وهناك" .. أبرز ردود الأفعال على احتفال كريستيانو رونالدو "المثير للجدل" بعد الفوز بكأس الدوري!

ماذا قالوا عن إشارة رونالدو؟

ليلة تاريخية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 2019، وإنما لكونها لقطة انتظرها عشاق اللعبة، وهم يشاهدون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يعود إلى منصات التتويج.

بين دموعه داخل أرض الميدان، خلال مباراة ضمك، واحتفاله الصاخب مع جماهير النصر، حيث تولى مهمة قرع الطبول أثناء احتفال "الفايكنج"، قدم رونالدو بالفعل، ليلة لا تنسى، تحدث عنها العالم أجمع، إلا أن إشارة كريستيانو أثناء تسلم كأس دوري روشن، كانت الحدث الذي توقف عنده الكثيرون.

ماذا يقصد كريستيانو رونالدو؟، في لحظة تسلم الكأس، بدا وكأنه يشير بعلامة الرفض، قبل أن يسمع هتافات الجماهير، ثم وضع إشارة بيده في أكثر من موضع، قبل أن يذهب إلى زملائه، ويرفع كأس الدوري "الغائبة".

وفيما يلي، نستعرض معًا ردود الأفعال حول لقطة كريستيانو رونالدو، لحظة تسلم كأس دوري روشن، وما هي الرسالة الخفية التي أراد البرتغالي أن يوصلها في هذه اللقطة؟ وما بين الحديث بجدية والسخرية، جاءت التعليقات على النحو التالي..

  • النصر حقق البطولة داخل الملعب

    وفسّر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، حركة رونالدو عبر برنامج "دورينا غير"، بقوله إن قائد النصر كان يقصد بأن فريقه حقق لقب دوري روشن، داخل الملعب وليس خارجه، في إسقاط على الزعيم، مستشهدًا بالمقولة التي نسبت على لسان "الدون"، بأن هناك أندية لها نفوذ خارج الملعب.

  • بكيت هنا وهناك

    وذكر أحد المتابعين، بتعليق ساخر حول إشارة رونالدو بيده، بأنه (بكى هنا وهناك)، كي يحقق هذا اللقب، في إشارة إلى خسارة كريستيانو لعدد من النهائيات، وذكرى لقطته الشهيرة وهو ينهار باكيًا بعد الخسارة أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في موسم 2023-2024.

  • قالوا سهلة!

    وعلّق "غيث العمري" على لقطة رونالدو وإشارته للرفض، بقوله "قالوا سهلة".

  • الكل وزع مكافآت

    وقال متابع إن لقطة كريستيانو رونالدو تحمل إشارة إلى المنافسين، وأن الكل وزع مكافآت ودعم ضد النصر، ونجح في جلب البطولة أمامهم.

  • رد على التشكيك

    وقال حامد البلوي، المدير التنفيذي الأسبق بنادي الاتحاد، إن احتفالية رونالدو واضحة، بأنه جاء بالبطولة من أرض الملعب، كرد على كل من شككوا في أحقية النصر بالتتويج بالدوري، وإن إشارته باليد في أكثر من موضع، يفيد بأن النصر حقق اللقب بمستواه الفني في أرض الملعب، وبما قدمه في كل المباريات، حقق اللقب.

  • دفع المليارات

    ولم تخلُ احتفالية رونالدو من بعض التشكيك أيضًا، حيث وجه متابع اتهامًا بأن إشارة رونالدو تفيد بدفع مليارات ومساعدة التحكيم، والبحث هنا وهناك عن الحكم الذي سيدير مباراة ضمك للحصول على الدوري.

  • لا أحب الكذب

    وبخلاف لقطة الكأس، زاد الإعلامي سعيد الهلال، من الشعر بيتًا بقوله "عندما غاب رونالدو عن مباراتين في يناير، زاره أحد المسؤولين وقال له لماذا أنت غاضب؟ هل لأنكم خسرتم مبكرًا المنافسة على لقب الدوري بانتقال بنزيما وجلب العديد من اللاعبين للهلال؟

    رد غاضبًا: لقد قلتم لي لن يدعم أي فريق في الفترة الشتوية، لقد كذبتم وأنا لا أحب الكذب، أما بالنسبة للدوري، فهو لم يحسم بعد. الفارق بيننا 4 نقاط، وتبقى لنا مواجهة مع الهلال، لذا أنا متأكد أننا سنفوز بالدوري. رد المسؤول بابتسامة فيها سخرية. قال له الدون (سأذكرك بذلك في نهاية الموسم) وفعل".

  • وكأنه يحرك شطرنج

    وقال متابع إن النصر استحق هذه الفرحة وكأنه رد على محاولات تحريك الأندية مثل الشطرنج.

  • روح ادعم الأندية الأخرى

    وجاء تفسير ساخر من لقطة رونالدو مع الكأس، بأنه بمثابة "الجلد" لمن حاولوا دعم الأندية واحدًا تلو الأخرى، والدوري ذهب إلى النصر.

    رونالدو ولقب الدوري

    ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتاء 2023، تمكن كريستيانو رونالدو من تحقيق بطولتين مع العالمي، وهما دوري روشن السعودي وكأس الملك سلمان للأندية العربية.

    بطولة الدوري ذهبت إلى النصر بعد سلسلة من المعاناة، حيث خسر الأصفر عدة مباريات نهائية، من أجل الوصول لهذا الإنجاز، حيث خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بموسم 2023-2024، ونهائيين في كأس السوبر السعودي، ونهائي دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يظفر بالحلم الغائب منذ 7 سنوات.