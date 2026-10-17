فيديو | "يتعمد العبث في الفريق" .. أمور خارج كرة القدم تثير الشكوك حول نوايا فيسينج ومستقبله مع الاتحاد!

ومن جانبه تحدث الإعلامي بندر الخليل عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، للكشف عن رؤيته لما يقدمه فيسينج، حيث قال:"قمت بدراسة عن المدرب قبل وبعد التوقف الدولي، ووجدت أنه كان يتمتع بسرعة في رصد نقاط ضعف الفريق ومعالجتها، ولكن الأمور تغيرت منذ العودة، حيث أصبح يعاني من تأخر شديد في معالجة هذه الأمور رغم وضوحها".

واستعرض بعض الحالات التي أثرت على الاتحاد إيجابيًا قبل التوقف، وأبرزها الدفع بمهند الشنقيطي إلى الجانب الأيسر أمام النصر، مما أدى لحصول الفريق على نقاط المباراة.

وعلى الجانب الآخر، قال إن فيسينج فشل في معالجة نقطة ضعف واضحة استغلها الهلال من خلال أحمد الغامدي منذ الدقيقة 58، وجلس يشاهد فريقه ينهار ولم يتحرك حتى الدقيقة 80، وتكرر الأمر ضد شباب الأهلي دبي.