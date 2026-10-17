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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "يتعمد العبث في الفريق" .. أمور خارج كرة القدم تثير الشكوك حول نوايا فيسينج ومستقبله مع الاتحاد!

الاتحاد
ينس فيسينج
الهلال ضد الاتحاد
الهلال
دوري روشن السعودي
الاتحاد ضد شباب أهلي دبي
شباب أهلي دبي
دوري أبطال آسيا النخبة

التكهنات مستمرة حول رحيل الألماني

الانتقادات مستمرة تجاه ينس فيسينج مدرب الاتحاد السعودي، وسط تكهنات حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال الموسم الجاري، بسبب تراجع نتائج العميد بعد التوقف الدولي.

فيسينج وصل للاتحاد خلال الصيف خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، وكل الأمور كانت تسير بصورة إيجابية، قبل خسارة الفريق أمام الهلال في دوري روشن السعودي، وسقوطه بعدها من شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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  • منشغل بأمور خارج كرة القدم

    ومن جانبه تحدث الإعلامي بندر الخليل عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، للكشف عن رؤيته لما يقدمه فيسينج، حيث قال:"قمت بدراسة عن المدرب قبل وبعد التوقف الدولي، ووجدت أنه كان يتمتع بسرعة في رصد نقاط ضعف الفريق ومعالجتها، ولكن الأمور تغيرت منذ العودة، حيث أصبح يعاني من تأخر شديد في معالجة هذه الأمور رغم وضوحها".

    واستعرض بعض الحالات التي أثرت على الاتحاد إيجابيًا قبل التوقف، وأبرزها الدفع بمهند الشنقيطي إلى الجانب الأيسر أمام النصر، مما أدى لحصول الفريق على نقاط المباراة.

    وعلى الجانب الآخر، قال إن فيسينج فشل في معالجة نقطة ضعف واضحة استغلها الهلال من خلال أحمد الغامدي منذ الدقيقة 58، وجلس يشاهد فريقه ينهار ولم يتحرك حتى الدقيقة 80، وتكرر الأمر ضد شباب الأهلي دبي.

  • JENS WISSING(C)Getty Images

    يركز على أمور خارج الملعب

    وقال بندر الخليل:"المدرب أعطانا نسخة مختلفة تمامًا في قبل وبعد التوقف، وكأنه تحول لشخص آخر، أعتقد أنه يمر بما أسميه حالة "شرود ذهني"، من المستحيل أنه فقد حاسته التدريبية بهذه السرعة".

    وأكد:"يعاني من قلة تركيز واضحة، إنه يفكر في أشياء أخرى بعيدة عن كرة القدم، ولذلك الرسالة لإدارة الاتحاد، لو كانت هناك أمور مالية تتعلق بعقد المدرب مع فريقه جامبا أوساكا مثلما أثير مؤخرًا، فيجب حلها بحكمة لأن فيسينج متأثر بهذا الأمر".

    وتابع:"المدرب طلب لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، النادي باع موسى ديابي بمبلغ 37 مليون يورو ولم يصرف هذه الأموال، لذلك هناك ميزانية متاحة لتدعيم الفريق".


  • هل يرحل عن الفريق؟

    ومن جانبه قال الناقد الرياضي عدنان جستنيه:"سمعت بعض الأخبار حول رحيل المدرب، وهناك معلومات تؤكد الخلاف مع الإدارة بخصوص بعض الجوانب المالية، مما تسبب في قيام فيسينج بالعبث متعمدًا في الفريق خلال آخر مباراتين".

    واستكمل حديثه:"لو كان المدرب يستحق التواجد مع الفريق، يجب على إدارة الاتحاد أن تحسم الأمور في أقرب وقت ممكن لتخطي هذه الازمة".




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  • Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    الاتحاد يبحث عن تصحيح المسار بعد التعثر الآسيوي

    تتزايد الضغوط على الاتحاد بعد خسارته أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-1، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

    واكتفى العميد بحصد نقطة واحدة خلال أول جولتين من مرحلة الدوري، ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب منطقة الغرب، ما يضع الفريق أمام تحدٍ صعب لاستعادة توازنه القاري.

    وأثارت النتائج الأخيرة انتقادات واسعة للمدير الفني الألماني ينس فيسينج، إذ وجّه الإعلامي عبد الله فلاته انتقادات حادة للجهاز الفني، مطالبًا إدارة النادي بتعزيز صفوف الفريق بصفقات تتناسب مع طموحات جماهير الاتحاد، على غرار الدعم الذي تحصل عليه أندية منافسة.

    وعلى الصعيد المحلي، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة بعد مرور ثماني جولات.

    ويستعد الفريق لمواجهة الاتفاق خارج أرضه، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في لقاء يمثل فرصة مهمة لاستعادة الثقة وتحسين الأجواء داخل الفريق، قبل مواصلة مشواره في المسابقتين المحلية والقارية.