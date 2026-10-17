فيديو | "يتعمد العبث في الفريق" .. أمور خارج كرة القدم تثير الشكوك حول نوايا فيسينج ومستقبله مع الاتحاد!

تتزايد الضغوط على الاتحاد بعد خسارته أمام شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-1، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
واكتفى العميد بحصد نقطة واحدة خلال أول جولتين من مرحلة الدوري، ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب منطقة الغرب، ما يضع الفريق أمام تحدٍ صعب لاستعادة توازنه القاري.
وأثارت النتائج الأخيرة انتقادات واسعة للمدير الفني الألماني ينس فيسينج، إذ وجّه الإعلامي عبد الله فلاته انتقادات حادة للجهاز الفني، مطالبًا إدارة النادي بتعزيز صفوف الفريق بصفقات تتناسب مع طموحات جماهير الاتحاد، على غرار الدعم الذي تحصل عليه أندية منافسة.
وعلى الصعيد المحلي، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة بعد مرور ثماني جولات.
ويستعد الفريق لمواجهة الاتفاق خارج أرضه، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في لقاء يمثل فرصة مهمة لاستعادة الثقة وتحسين الأجواء داخل الفريق، قبل مواصلة مشواره في المسابقتين المحلية والقارية.