فعلها نادٍ سعودي مع مدرب أجنبي .. خبير قانوني يؤكد أحقية الأهلي في مقاضاة نيوكاسل وماتياس يايسله!

وفي سياق متصل قال الشيخي:"على الهامش، أشفق على التنفيذيين السعوديين، في أنديتنا، اللوم عليهم والنجاح لغيرهم، وليس بإمكانهم التحدث والتوضيح بسبب السرية التامة".

وأوضح:"للمعلومية، 90% من نجاحات أنديتنا خلال آخر 3 سنوات، يجب نسبها للسعوديين، شئنا أم أبينا، ولكن 90% من الفشل يتحمله الأجانب، وما يطفو على السطح الآن هو غيض من فيض، وما خفي كان أعظم".







