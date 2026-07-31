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Al Fateh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"والدته كانت تبكي بجواره" .. رئيس الأهلي السابق: يايسله أراد البقاء وهذا ما دفعه للرحيل

الأهلي
ماتياس يايسله
نيوكاسل يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

الضجة مستمرة حول مغادرة المدرب الألماني للأهلي

حالة من الفوضى تسود في الرأي العام الأهلاوي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد المفاجأة المدوية التي خرج بها ماتياس يايسله برحيله عن تدريب الراقي.

المدرب الألماني الحاصل مع الأهلي على دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، قرر إنهاء رحلته مع الفريق بشكل مفاجئ، من أجل الذهاب لخلافة إيدي هاو في نيوكاسل يونايتد.

  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    رسالة يايسله للعنقري

    عبد العزيز العنقري، رئيس الأهلي السابق، خرج بمفاجأة مدوية في رسالة صوتية بإحدى المساحات عبر منصة "إكس"، ليؤكد أن يايسله كان يتمنى البقاء في النادي السعودي.

    وقال العنقري خلال حديثه:"يايسله طلب مني نقل هذه الرسالة على لسانه، الأمر ليس تسريبًا لأنه أخبرني بالتحدث أمام الجميع".

    وأضاف:"يايسله قال لي إنه كان يتمنى الاستمرار مع الأهلي لأنه مشروعه الخاص، لكنه لم يلقى التقدير والاحترام الكافيان، وتمنى من الجماهير أن تتفهم موقفه".

    وفي سياق متصل، قال إن والدة ماتياس يايسله كانت تبكي بجواره خلال هذا الحديث، حيث طلب الألماني منه نقل هذه الرسالة الأخيرة لعشاق الفريق.



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  • مطالب لإدارة الأهلي

    وخرج العنقري في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا:"ما هذا؟ تسريب وواتساب ونقل وحكي، يا عيباه، الأهم الآن هو التعاقد مع مدرب جديد، تجديد عقد إيبانيز، صفقات جديدة، ظهير أيمن، محور، المحافظة على الفريق وعدم البدء من الصفر".

    وأوضح:"الأهلي أكبر من أن تختزلوه بتوافه الأمور، مدرب ورحل، تعاقدوا مع الأفضل".




  • 3 خيارات رئيسية لخلافة ماتياس يايسله في الأهلي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وضع مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي "3 خيارات رئيسية"؛ من أجل خلافة الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    هذه الخيارات التي حددتها الإدارة الأهلاوية، لخلافة يايسله بشكلٍ رسمي؛ هي:

    * 1/ المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

    * 2/ المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

    * 3/ المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا.

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  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع الأهلي

    على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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