علي سمير

القصة انتهت والوداع أمام بيتيس .. ليفاندوفسكي اختار السعودية و"كابوس بنزيما" يضعه بين الهلال والاتحاد!

النجم البولندي استقر على القرار النهائي

بعد سلسلة من التكهنات وفترات من الشد والجذب، حُسم الأمر تمامًا .. رحلة روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة انتهت، والبولندي قد يودع الجماهير في مواجهة ريال بيتيس القادمة بالدوري الإسباني.

وتأتي هذه الأنباء بعد حالة من الغموض دامت لبضعة أشهر، حول مصير المهاجم المخضرم، وموقف برشلونة من تمديد عقده لموسم آخر تزامنًا مع هبوط مستواه وتأثر مردوده البدني بعامل السن.

بين ميلان ويوفنتوس وبورتو والعديد من الأطراف الأخرى، ليفاندوفسكي يعتبر هدفًا لبضعة أندية، طمحًا في اقتناصه كصفقة مجانية وللاستفادة من خبرته الطويلة في الملاعب.

ولكن الصحفي البولندي توماش فلودارتشيك خرج بقنبلة مدوية حسمت كل شيء، ليفاندوفسكي لن يستمر في أوروبا، والاحتمال الأقرب هو الانتقال لدوري روشن السعودي!

    الأمر لا يتعلق بالمال

    الصحفي البولندي قال عبر قناة "Meczykipl" إن النادي الكتالوني لا يعلم حتى الآن بقراره الرسمي، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيرحل مع تحديد السعودية كوجهة قريبة جدًا بالنسبة له، لأسباب رياضية وليست مالية كما يعتقد البعض.

    المهاجم المخضرم يريد الانتقال إلى مشروع يكون فيه نجمًا رئيسيًا، يتمتع بأهمية كبيرة ومكانة بارزة بين باقي اللاعبين، بفريق يمكنه المنافسة بالبطولات والصعود إلى منصات التتويج.

    وظهرت هذه الرغبة لدى ليفاندوفسكي، بعدما تقلص دوره كثيرًا مع المدرب هانزي فليك هذا الموسم، حيث كان يشعر بالاستقرار هو وعائلته في برشلونة وأولويته كانت الاستمرار، لكنه لا يستطيع القبول بدور ثانوي في هذه المرحلة من مسيرته.

    ويتطابق ذلك مع ما قاله ليفاندوفسكي مؤخرًا، حيث أعلن موقفه عندما صرح:"اقتربت من بلوغ 38 سنة، لكني في حالة بدنية جيدة للغاية، في الوقت الحالي أريد اللعب والاستمتاع بحياتي أيضًا".

    وفي هذا السياق، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن العروض السعودية وصلت لليفاندوفسكي من خلال وكيل أعماله بيني زهافي، حيث استغل الأخير تواجده في برشلونة مؤخرًا لمناقشة الخيارات المتاحة مع اللاعب.

    خيار دوري روشن هو المفضل للبولندي، لأنه لا يضمن له الحصول على راتب كبير فحسب، بل الاستمرار في الملاعب لمدة عامين على أقل تقدير، مع عدم استبعاد فكرة انتقاله إلى شيكاغو فاير الأمريكي أو بورتو البرتغالي، لأن الثنائي ضغط بقوة في الأيام القليلة الماضية لإقناعه برفض العروض الأخرى.


    نهاية الرحلة .. ليفاندوفسكي لا يستحق سوى الإشادة

    التوقعات كانت ضخمة بالنسبة لليفاندوفسكي عندما رحل عن بايرن ميونخ في يوليو 2022، منضمًا لصفوف برشلونة مقابل 45 مليون يورو، وذلك لإضافة المزيد من القوة لهجوم الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي وما صاحبه من تأثير بغياب سحر الأرجنتيني في الأوقات الصعبة.

    صاحب الـ37 سنة حصل على لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الأول له بقميص برشلونة، بعدما سجل 23 هدفًا وساعد الفريق في الحصول على لقب الليجا في نفس الموسم.

    وبشكل عام، فإن ليفاندوفسكي ساهم بشكل أو بآخر في تتويج برشلونة بـ3 ألقاب لليجا خلال 4 سنوات قضاها داخل النادي، بالإضافة إلى لقب لكأس ملك إسبانيا و3 ألقاب للسوبر المحلي.

    ومن الناحية الرقمية جاءت إسهامات البولندي مع برشلونة كالتالي :

    مباريات : 190

    أهداف: 119

    تمريرات حاسمة : 24

    ويبقى دوري الأبطال بمثابة الحلم الذي تنتظره جماهير النادي الكتالوني، ولم ينجح ليفاندوفسكي في قيادة زملائه للوصول له، لذلك كان من المنطقي أن ينظر برشلونة نحو المستقبل للتعاقد مع لاعب آخر أصغر سنًا وأكثر جاهزية.

    ربما توقعت الجماهير أكثر مما قدمه ليفاندوفسكي خاصة في أوقات الحسم الأوروبية، ولكن تجربته بعيدة كل البُعد عن الفشل مع برشلونة، الفكرة كلها أن العملاق الكتالوني عليه السير في طريق آخر والتفكير في المستقبل أكثر من الماضي والحاضر.

    هناك العديد من الخيارات المطروحة أمام برشلونة، وعلى الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو التفكير جيدًا قبل إنفاق الأموال على مهاجم آخر، في الوقت الذي يعتبر فيه خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد بمثابة الخيار المثالي والأكثر أمانًا.


    وجهة ليفاندوفسكي القادمة

    وبالحديث عن دوري روشن، سنجد أن الهلال يبرز على رأس قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، خاصة وأن الزعيم تفاوض معه الصيف الماضي، ولكن اللاعب وضع برشلونة كأولوية له.

    الهلال لا يزال بحاجة إلى مهاجم جديد، داروين نونيز لم ينجح في إثبات نفسه وسيرحل قريبًا، وهناك شكوك حول مصير ماركوس ليوناردو، ونفس الأمر بالنسبة لكريم بنزيما المنضم حديثًا من صفوف الاتحاد.

    بنزيما أثار الكثير من الشكوك حوله، بسبب تذبذب مستواه منذ انضمامه قادمًا من العميد، والحديث عن ادعاء الإصابة بالتزامن مع خلافات داخل غرفة ملابس الزعيم حول المهاجم الفرنسي المخضرم.

    فكرة قدوم ليفاندوفسكي إلى الهلال قد لا تحظى بالترحيب الكافي من جماهير الفريق، بسبب سوء حظ الزعيم مع نجوم الصف الأول مثل بنزيما ونيمار وغيرهما، بالإضافة إلى خطط الأمير الوليد بن طلال للتعاقد مع اسم آخر يمكنه صناعة الفارق على المدى البعيد وليس لموسم واحد فقط.

    ويظهر كذلك خيار الاتحاد، الفريق يعاني هجوميًا ويوسف النصيري لم يثبت نفسه بالشكل الكافي، مما يفتح أبواب العميد كصفقة منطقية إلى حد كبير تنعش النادي من جديد وتُعيده للمنافسة على البطولات.

    الغريب أن الكابوس الذي تسبب فيه بنزيما للهلال والاتحاد هذا الموسم يتحكم في مصير ليفاندوفسكي، لأن العميد لا يزال بحاجة لتعويضه، والزعيم قد يتخلى عنه لضم البولندي.

    الحديث عن النصر في وجود كريستيانو رونالدو وباقي العناصر الهجومية ليس منطقيًا، وكذلك الأهلي الذي يتمتع مهاجمه إيفان توني بفترة مميزة ويحتل صدارة الهدافين بجدول ترتيب دوري روشن، إذن الاحتمال الأقرب هو ألا يخرج الأمر عن الهلال أو الاتحاد، والإجابة ستكون لدى ليفاندوفسكي بعد اختياره الرحيل وإنهاء تجربته مع برشلونة!



