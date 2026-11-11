فينيسيوس جونيور إلى آرسنال .. صفقة سيخسر فيها الجميع إلا ريال مدريد!

نجم ريال مدريد كان بحاجة إلى التغيير في الصيف، ولكنه قرر التمسك بريال مدريد رغم تراجعه في آخر موسمين، والآن يدفع الثمن ليواجه المجهول مع مورينيو الذي يتعامل بصراحة مع الجميع ولن يقبل أن يتسبب أحدهم في فشل مشروعه الذي يُعول عليه لإحياء مسيرته كمدرب.
إيقاف فينيسيوس المحلي الأخير منح فرصة ذهبية للإيفواري يان ديوماندي الذي دخل قلوب عشاق ريال مدريد من أول لحظة، بفضل اجتهاده وقتاله في الملعب وموهبته المميزة، مسجلًا 4 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة في 16 مباراة حتى الآن.
فكرة الرحيل الآن تبدو مثل "طوق النجاة" لفينيسيوس ولكنها في الحقيقة ليست كذلك أبدًا، لأن مرة أخرى .. احتمالية فشله في آرسنال ليست ضعيفة، ووقتها سيتعرض لهجوم عنيف ولاذع لن يقدر على تحمله.
شخصية فينيسيوس ليست قوية بالشكل الكافي حتى يتحمل سخرية جماهير البريميرليج منه أسبوعًا تلو الآخر، الأمر هنا لا يتعلق بالعنصرية، ولكنه قد يسير على خطى هاري ماجواير وغيرهم ممن انتقلوا بمبالغ ضخمة وفشلوا في إثبات أنفسهم وتحولوا لأضحوكة.
وعلى صعيد النقاد مثل جاري نيفيل وجيمي كاراجر وروي كين وغيرهم، البرازيلي سيكون ضحية سهلة للانتقاد العلني اللاذع، وهذه الأجواء لن تساعده بالشكل الكافي لاستعادة بريقه المفقود.
وأما بالنسبة لميكيل أرتيتا، فالإسباني لا يقبل التهاون أو التركيز على الصراعات الجانبية مع الخصوم والتشتت عن ما يحدث في الملعب وهي أمور تعيب فينيسيوس، وهذا ما ظهر خلال تعامله العنيف مع الشاب ماكس داومان في ليلة الخروج من كأس رابطة المحترفين أمام فليتوود تاون.
وبالحديث عن الجانب الفني، هناك وجهة نظر تقول إن أي لاعب هجومي لا يستطيع التألق مع أرتيتا بسبب أسلوبه المتحفظ والمهام التي يُثقل بها اللاعبين، وهذا أمر منطقي ويستحق التأمل وسط الهبوط الحاد في مستوى فيكتور جيوكيريس وبوكايو ساكا وإيبرتشي إيزي.
أرتيتا لن يرحم فينيسيوس في حالة أي فشل، ووقتها قد نرى مسيرته تتعرض للانهيار التام، لذلك الرحيل في منتصف الموسم بشكل عملي وفعلي ليس الحل الأنسب له الآن، حتى وإن بدا كذلك.