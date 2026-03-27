الدوري السعودي يمكنه الانتظار قليلًا .. إيطاليا تنادي صلاح لمنحه قبلة الحياة وهؤلاء فعلوها قبله هربًا من "جحيم البريميرليج"!

بداية وقبل كل شيء، نعرف جيدًا أن الدوري الإيطالي لم يعد "جنة كرة القدم"، وحتى على الصعيد الأوروبي، هذا الموسم شهد خروج إنتر وأتالانتا ويوفنتوس مبكرًا من دوري الأبطال، وكل المؤشرات تؤكد أنه لم يعد بنفس الجاذبية التي اعتدنا عليها في الماضي.

ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع صلاح نحو هذه الخطوة، أهمها أنه يعرف إيطاليا جيدًا، بل في الحقيقة هي المكان التي نجح من خلاله في إعادة إحياء مسيرته من جديد بعد فشله في تشيلسي، من خلال تجربتيه مع روما وفيورنتينا قبل الذهاب لليفربول في 2017.

اللاعب ليس غريبًا على الكالتشيو، وشوهد وهو يتحدث الإيطالية في بعض المؤتمرات والمناسبات الصحفية، ولكن هذه ليست القصة كلها، صلاح لديه الكثير من الشواهد على أن إيطاليا هي المكان الأنسب له لإطالة عمره في الملاعب لفترة أطول، والسير على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش وغيرهم، باللعب حتى سن الـ38 وصولًا لأكثر من 40 عامًا.

التاريخ به العديد من النماذج التي تراجعت وفقدت بريقها في الدوري الإنجليزي، وعاشوا حياة جديدة ومختلفة في إيطاليا، ولعل أبرزهم كل هؤلاء ..

- محمد صلاح نفسه، لم يثبت نفسه مع تشيلسي وفشل ليذهب إلى فيورنتينا ثم روما الذي انتقل من خلاله إلى ليفربول، وشهدت مسيرته انتفاضة قوية وسجل 35 هدفًا وصنع 22 في 81 مباراة بالدوري الإيطالي، و4 في 5 مناسبات بالكأس.

- بيدرو رودريجيز :البعض ظن أن مسيرته انتهت مع تشيلسي، قبل الانتقال إلى روما ومنه إلى لاتسيو، ليستعيد الكثير من بريقه ولا يزال يلعب وعمره الآن 38 سنة.

- روميلو لوكاكو : فشل مع مانشستر يونايتد، وانتقل إلى إنتر ليعيش المرحلة الأفضل في مسيرته على الإطلاق، وقاد الفريق للقب الدوري الإيطالي 2021 وتمت مقارنته برونالدو الظاهرة بتلك الفترة، قبل العودة للمعاناة مع تشيلسي، والآن يلعب لنابولي!

- إدين دجيكو : كان مهمشًا في مانشستر سيتي، ورحل عن النادي منذ 10 أعوام منتقلًا إلى روما ولعب لإنتر بعدها، وأصبح من أساطير الذئاب بتسجيل 119 هدفًا في 260 مباراة، وقدم مستويات مميزة مع النيراتزوري أيضًا، والآن يلعب في شالكه وعمره 40 سنة.

- سكوت مكتومياني : كان متوسطًا في أفضل حالاته مع مانشستر يونايتد، ليذهب إلى نابولي لقيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي مع أنطونيو كونتي، بل كان من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025.





- هنريك مختاريان : نموذج ولا أوضح، الأرميني انتهى تمامًا في الدوري الإنجليزي مع آرسنال، لينتقل إلى روما في 2020 ثم إنتر بعدها بعامين، مسيرته انقلبت بشكل كامل، حيث تألق مع الثنائي وفاز بالدوري الإيطالي والكأس مرة واحدة مع النيراتزوري، بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي مرتين، وتُوج بدوري المؤتمر الأوروبي مع الذئاب.

وهناك أيضًا أليكسيس سانشيز الذي عانى من كابوس محقق مع مانشستر يونايتد، ليذهب إلى إنتر مساهمًا في بعض إنجازات الفريق الإيطالي وعلى رأسها لقبين دوري محلي.

المثير في الأمر، أن كل هؤلاء أقل نجومية وقدرات فنية وتاريخًا من صلاح باختلاف وتباين أعمارهم، فما بالك لو فعلها الملك المصري؟



