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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | إدارة الهلال لا تريد الانتظار ولكن! خطوة مرتقبة تحسم مصير سيموني إنزاجي مع الزعيم

الهلال
سيموني إنزاجي
انتقالات
دوري روشن السعودي

هل يرحل الإيطالي عن منصبه؟

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مع الهلال خلال هذا الصيف.

ملف المدير الفني يعتبر أحد أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام الهلالي، بين الرحيل والبقاء، الغموض يحيط حتى الآن بمستقبل الإيطالي الذي وصل من إنتر في عام 2025.


  • ماذا قال الشنيف؟

    الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "دورينا غير":"إنزاجي قد يرحل عن الهلال، وما يتحكم في ذلك هو انتظار الإدارة لقدوم المدير الرياضي وعلى الأرجح سيكون ريتشارد هيوز".

    وأضاف:"هيوز هو من سيقرر بقاء أو رحيل إنزاجي، بالنسبة لإدارة الهلال بقيادة الوليد بن طلال فهي تريد إقالته في أقرب وقت ممكن، ولكنهم يحاولون الالتزام بالاحترافية اللازمة وترك القرار للإدارة الرياضية".

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  • من هو بديل إنزاجي؟

    الصحفي "بن جاكوبس" قال إن الهلال مهتم بالتعاقد مع فيتور بيريرا مدرب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، ويستعد للدخول في مفاوضات مكثفة للحصول على خدماته.

    وقال إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لرحيل سيموني إنزاجي عن الهلال، حيث وضع النادي قائمة من الأسماء لخلافة المدرب الإيطالي، في إطار ثورة تصحيح يستعد الزعيم للقيام بها، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج بالبطولات الكبرى.

    ومن غير المتوقع أن تكون مهمة جلب بيريرا سهلة، لأن نوتنجهام دخل في محادثات جدية خلال الأسابيع الماضية، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.




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    مؤهلات بيريرا كبديل للإيطالي

    البرتغالي صاحب الـ57 سنة لديه خبرة في الدوري السعودي، حيث سبق أن قام بتدريب الأهلي في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014، وعمل بعدة أندية معروفة مثل فنربخشه وبورتو وأولمبياكوس وكورينثيانز وفلامنجو بالإضافة إلى وولفرهامبتون.

    ويمتلك بيريرا تجربة أخرى في السعودية خلال الأهلي، بتدريب الشباب في فبراير 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام، وتوجه بعد ذلك إلى وولفرهامبتون ومنه إلى فريقه الحالي نوتنجهام فورست.

    المدرب البرتغالي حصل 8 ألقاب خلال مسيرته التدريبية، منها بطولتين دوري برتغالي مع بورتو في 2012 و2013، ولقبين سوبر مع نفس الفريق.

    وحصل على الدوري اليوناني بموسم 2014/2015 مع أولمبياكوس، وتوج بلقب الكأس في نفس الموسم، كما فاز بالدوري والكأس مع شنغهاي SIPG الصيني.

    وفي موسم 2025/2026، خاض بيريرا 20 مباراة مع نوتنجهام، فاز في 8 وتعادل 6 مرات وخسر في مثلهم، وأنهى الدوري الإنجليزي بالمركز السادس عشر بـ44 نقطة.


  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشواره مع المدير الفني سيموني إنزاجي، بإنجاز تاريخي في أولى نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الموسّع في 2025، ببلوغ الدور ربع النهائي، بعد مسيرة متميزة شهدت التعادل مع ريال مدريد، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16.

    وأثار اسلوب إنزاجي "الدفاعي" مع الهلال، الكثير من الانتقادات، إلا أنه نجح في قيادة الفريق لموسم بلا هزيمة، رغم أنه أنهى الدوري في الوصافة برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب.

    وتمكن الهلال من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، فيما ودّع مبكرًا منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح.

    وكان الهلال قد قرر عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، ليتقرر حرمانه من المشاركة في النسخة المُقبلة من البطولة.