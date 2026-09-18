فيديو | بعد المقطع الذي جمعه بالوليد بن طلال .. إعلامي سعودي: هذا الشخص حسم مستقبل إنزاجي!

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مستقبل المدرب الإيطالي بات محل نقاش على طاولة الإدارة الرياضية بنادي الهلال، من خلال المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، للنظر في الخيارات المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني، وذلك في أعقاب خسارة الفريق (0-2) أمام نيوم في الجولة السادسة في دوري روشن وفي ظل تقييم شامل للمسار الفني خلال المرحلة المقبلة.

ورغم أن الهلال استطاع أن يجتاز هذه الخسارة ويصالح جماهيره بفوز عريض على التعاون بسداسية نظيفة في الجولة التالية، وبعدها فاز على الغرافة القطري في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من مناقشة هذا الملف.

وبحسب المصادر، فإن فتح الملف لا يعني أن قرارًا اتُّخذ بشأن مستقبل إنزاجي، إذ ستراقب الإدارة الرياضية بصورة مستمرة مؤشرات الأداء الفنية للفريق خلال الفترة التي تسبق التوقف المرتبط بكأس آسيا 2027، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 11 فبراير 2027.

وأشارت "الشرق الأوسط"، إلى أن المسار الآخر في المناقشات يرتبط بظهور منحنى فني تصاعدي خلال الفترة التي تسبق 16 ديسمبر، سواء على مستوى الأداء أو النتائج أو استقرار الفريق، وفي هذه الحالة سيستمر إنزاجي في قيادة الهلال حتى نهاية الموسم، بالتزامن مع تحرك الإدارة الرياضية للاتفاق مع مدرب جديد يتولى المهمة اعتبارًا من الصيف المقبل.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الرياضية لم تبنِ الفريق خلال الفترة الماضية وفق متطلبات خاصة بإنزاجي أو بما يخدم خطته الفنية وحدها، وإنما جرى تشكيل القائمة وفق هوية فنية وفلسفة تكتيكية تريد الإدارة استمرار الهلال عليها، بما يجعل بنية الفريق غير مرتبطة بمدرب بعينه.