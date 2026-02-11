Goal.com
مباشر
Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

تزامنًا مع أنباء رحيله عن الاتحاد .. مارسيليا يضع كونسيساو على رأس المرشحين لخلافة دي زيربي

منافس سنغالي للمدرب البرتغالي على قيادة النادي الفرنسي

استمرارًا للشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد، ظهرت أنباء جديدة تؤكد إمكانية انتقاله للعمل مع نادي مارسيليا الفرنسي هذا الموسم.

مارسيليا أعلن اليوم، الأربعاء، عن رحيل مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي بشكل فوري، وذلك لشعوره بالاستنزاف وعدم القدرة على إخراج أفضل ما عند لاعبيه، خاصة بعد النتائج المتخبطة في الفترة الأخيرة.

دي زيربي ارتبط بالعديد من الوظائف الأخرى في الأشهر الماضية، كان أبرزها ريال مدريد وتوتنهام بعد رحيل توماس فرانك عن الأخير، ولكن ما يهم الاتحاد هو المدرب القادم لمارسيليا.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كونسيساو يتصدر قائمة المرشحين

    موقع "فوت ميركاتو" قال إن بحث مارسيليا قد بدأ بالفعل عن مدرب جديد بعد رحيل دي زيربي، ويعتبر كونسيساو من أبرز الأسماء المقترحة، لاسيما أن البرتغالي سبق أن ارتبط بالنادي نفسه قبل تعيين الإيطالي.

    ويمتلك كونسيساو خبرات سابقة في الدوري الفرنسي، حيث درب نانت في الفترة من ديسمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2017، قبل الانتقال إلى تدريب بورتو البرتغالي.

    وأشار الموقع إلى وجود منافسة من السنغالي حبيب بيي على المنصب، وذلك بعد إقالته من تدريب رين في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب سوء النتائج والخلافات مع الإدارة.

    • إعلان

  • شرط لرحيله بمنتصف الموسم

    وفي سياق متصل، أوضح "فوت ميركاتو" أن كونسيساو المرتبط بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2028، سيحتاج إلى سماح إدارة العميد له بالرحيل إلى مارسيليا، لو استقر النادي عليه كخليفة لدي زيربي.

    ومن المقرر أن يحتاج مارسيليا لدفع مبلغ 4.5 مليون يورو، كتعويض مالي للاتحاد في حالة التعاقد مع صاحب الـ51 سنة.

  • Sergio Conceicao Al IttihadSocial gfx/ Goal Arabia

    شائعات برحيل كونسيساو قبل إقالة دي زيربي

    كشف الإعلامي محمد البكيري، عن كواليس الأجواء الفوضوية التي تعصف بالاتحاد، بعد الميركاتو الشتوي، منوهًا بأن كونسيساو هدد الإدارة بـ"الاستقالة".

    وأضاف البكيري، عبر منصة (إكس)، بأن الحصة التدريبية للاتحاد، التي أعقبت غلق الفترة الشتوية، تأخرت لمدة تتجاوز الساعتين، حيث كان محددًا لها أن تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا.

    وبينما كان اللاعبون ينتظرون بدء المران، فوجئوا بأحد مساعدي كونسيساو، يخبرهم بأن المدرب قد رحل، وأن المدرب الوطني حسن خليفة، سيتولى قيادة الفريق.

    وتابع "كونسيساو يشعر بأن الإدارة خذلته وجعلته في وجه جمهور النادي، وكأنه خلف تفريغ الفريق من بنزيما وكانتي، دون وجود محور يسد العمق الدفاعي، بعد التعاقد مع مهاجمين".

    في المقابل، أوضح البكيري أن حضور نجولو كانتي، لتوديع زملائه اللاعبين، كسر حدة المشهد داخل غرفة الاجتماعات، حيث طالبت الإدارة، المدرب البرتغالي الغاضب، بحفظ ماء وجهه أمام اللاعبين وكاميرات المركز الإعلامي التي ترصد حضور كانتي الوداعي قبل الرحيل إلى تركيا.

  • هناك بند يسمح بالرحيل

    في المقابل، تملك إدارة الاتحاد، أحقية السماح برحيل كونسيساو في نهاية الموسم الجاري، وفق بند في عقده، يتعلق بالفشل في إنهاء الموسم، ضمن المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب دوري روشن السعودي.

    ويحل الاتحاد، حامل اللقب، في المركز السابع من جدول دوري روشن، برصيد 34 نقطة، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، ما يعني أن المباريات المقبلة ستلعب دورًا مفصليًا في حسم مستقبله، إلا أن الإدارة لا تملك أي نية بإقالته.

    - إحصائيات الاتحاد تحت قيادة سيرجيو كونسيساو:

    * 22 مباراة

    * 12 فوزًا

    * 4 تعادلات

    * 6 هزائم

    * المركز السابع في جدول دوري روشن.

    * المركز السادس في مرحلة الدوري، من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الدوري الفرنسي
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا
ستراسبورج crest
ستراسبورج
ستراسبورج
0