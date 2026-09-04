وسط مزاعم الفساد في صفقة بوندارينكو .. الأهلي يقرر الدفاع عن روي بيدرو بعد إنهاء عقده!

أثار إعلان النادي الأهلي عن رحيل المدير الرياضي روي بيدرو باراز، جدلًا كبيرًا، بما تابعه من كواليس، تضمنت اتهامات بـ"ممارسات النصب"، من قِبل الصحفي ساشا تافوليري.

وفي بيان رسمي، كشف الأهلي عن اتفاقه مع روي بيدرو، على إنهاء العقد بالتراضي، مع التقدم بالشكر له على عمله، فيما تقرر تكليف أسامة هوساوي، مساعد المدير الرياضي سابقًا، لتولي المنصب بالتكليف، بعد إسهاماته في العمل على تطوير الأكاديمية والفئات السنية للنادي.

ما بين رحيل نجوم الأهلي، والتعاقد مع صفقات لا ترقى لتطلعات الجماهير، كان روي بيدرو محلّ غضب كبير، ومطالبات بطرده من النادي، خاصة في التعامل مع ملفات إعارة إنزو ميو إلى الدرعية، وصفقة أرتيم بوندارينكو، وأنباء اقتراب بابي كابرال، موهبة موناكو، من قلعة الراقي.