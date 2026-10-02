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علي سمير

نهاية كريستيانو رونالدو مع النصر؟ نجم عالمي يستعد للرحيل والعمل بالإدارة في دوري روشن!

كريستيانو رونالدو
النصر
انتقالات
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال ضد النرويج
النرويج
دوري روشن السعودي

مرحلة صعبة للنجم البرتغالي

تزامنًا مع الأزمة التي يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، ظهرت تكهنات جديدة فسرها البعض على أنها تخص رحيله عن نادي النصر السعودي.

رونالدو يعيش واحدة من أسوأ فتراته على المستوى المهني، وذلك بسبب هبوط مستواه مع النصر منذ بداية موسم 2026/2027، وصولًا بأزمته الأخيرة مع جورج جيسوس المدرب الجديد لمنتخب البرتغال.

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  • Cristiano RonaldoGetty

    ما هي القصة؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، ليغادر الملعب وهو محبط دون أن يشارك في مصافحة أعضاء المنتخبين أو تحية الجماهير.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.


  • لاعب عالمي يستعد للرحيل

    وفي سياق منفصل، خرج الصحفي خالد عبد العزيز، للتلميح برحيل أحد النجوم الكبار عن دوري روشن السعودي، مما أثار التكهنات حول مصير رونالدو بشكل طبيعي.

    وقال عبر حسابه على منصة "إكس":"أحد اللاعبين العالميين سيتم إنهاء عقده بالاتفاق بينه وبين النادي وتولي أمور إدارية بعد نهاية العقد".


  • Cristiano Ronaldo feature GFXGOAL

    هل هو رونالدو؟

    ومن جانبه علق الإعلامي محمد البكيري على التغريدة قائلًا:"خبر الموسم لو صار، كريستيانو خارج النصر".

    وأما الجماهير عبر نفس المنصة، فقد أكدت أن رونالدو هو اللاعب الأقرب لهذه الخطوة، بسبب كل الأحداث التي تدور حوله الآن سواء على مستوى النادي أو منتخب بلاده.

    ويرى البعض أن مغادرته وتركه لمهامه كلاعب تبدو مناسبة الآن، مع الاستفادة من خبرته الرياضية الطويلة على الجانب الإداري، باعتبارها خطوة مربحة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.

    وعلى جانب آخر، استبعد البعض إمكانية أن يكون هذا اللاعب هو رونالدو، بسبب استحالة تخلي صاحب الـ41 سنة عن حلم الألف هدف بهذه السهولة.


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  • ماذا قدم رونالدو هذا الموسم؟

    النجم المخضرم لعب 7 مباريات مع النصر السعودي خلال الموسم الجاري، نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف فقط وتعرض لهجوم عنيف من المتابعين وجماهير الفريق بسبب هبوط مستواه.

    وكانت اللحظة الأسوأ له، هي المباراة التي خسرها العين بنتيجة 4/0، حيث زادت حدة الهجوم على رونالدو بعد هذا اللقاء، واعتقد البعض أن وقته قد "انتهى" بقميص العالمي.

    وأما على الصعيد الدولي، فلعب رونالدو لمدة 67 دقيقة ضد ويلز في الظهور الأول له مع البرتغال منذ كأس العالم 2026، وتم استبداله، قبل أن يجلس على الدكة كبديل غير مستخدم في الفوز على النرويج 2/1.


دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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