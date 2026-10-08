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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

فيديو | تم الاتفاق مع مدرب آخر لخلافته .. مفاجأة مدوية تطيح بدونيس من منصبه رغم الفوز بخليجي 27

السعودية
كأس الخليج
انتقالات
السعودية ضد الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
جيورجوس دونيس
روبرتو مارتينيز

هل يرحل اليوناني عن منصبه؟

رغم حصوله على بطولة كأس الخليج 2026 مع المنتخب السعودي، إلا أن المدرب جورجيوس دونيس قد يرحل عن تدريب الأخضر خلال الفترة القادمة.

السعودية حققت لقب "خليجي 27" للمرة الرابعة في تاريخها على ملعب الإنماء في جدة، وذلك عقب الفوز على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

  • Roberto Martinez Portugal 2026Getty Images

    الخيارات مفتوحة

    الإعلامي عمار باحكيم قال عبر برنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية:"عندما سألنا بدر الرزيزاء عن إمكانية استمرار دونيس، لم يحسم الأمور وترك الأمور مفتوحة لتقييم مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد".

    وأضاف:"القصة حسب معلوماتنا هي أن مات كروكر اتفق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وهذا الأمر تم قبل كأس الخليج، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للاتحاد السعودي ورئيسه بدر الرزيزاء".

    وتابع:"امتلكنا هذه المعلومات قبل انطلاق بطولة خليجي 27، ولم نعلن عنها حفاظًا على استقرار الفريق خلال البطولة".

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    فرصة استمرار دونيس

    وفي هذا السياق، واصل باحكيم حديثه:"عقد دونيس مستمر لما بعد بطولة كأس آسيا 2027، وحقق بطولة مع المنتخب بعد غياب طويل عن الألقاب، والسؤال الآن، هل يستمر أم يتم الاعتذار لمارتينيز؟ أم سيحدث العكس".

    واستكمل:"نحن الآن نعيش الحلقة الأخيرة من القصة، والإجابة لن يتم الإعلان عنها اليوم، سنعرف ما سيحدث خلال الأيام القادمة".


  • ليس الوقت المناسب

    ومن جانبه قال أحمد المصيبيح عن هذا الأمر:"الوقت لا يسمح الآن، مع كامل احترامي لرئيس الاتحاد، لا يجب أن نكرر غلطة روبرتو مانشيني وغيره من المدربين".

    وأوضح:"المنظومة الآن تسير بطريقة صحيحة والمجموعة استوعبت أسلوبه، كما أنه الفترة المتبقية على بطولة آسيا قصيرة للغاية، ولو جلبت أي شخص آخر في هذه المرحلة لن يفعل أي شيء".


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  • Roberto Martinez Getty

    هجوم على مارتينيز

    ومن جانبه هاجم الناقد الرياضي عيسى الجوكم الاتجاه نحو رحيل دونيس والاستعانة بمارتينيز بدلًا منه، حيث قال عبر حسابه على منصة "إكس":"عندما يحدث ذلك في أول اختبار للعلاقة مع الجمهور، فهذا يعني اهتزاز الثقة".

    وفي تغريدة أخرى، تحدث الجوكم عن عيوب مارتينيز قائلًا:"منذ توليه تدريب منتخب البرتغال في يناير 2023 وحتى انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم 2026، ورغم تتويجه بدوري الأمم الأوروبية في 2025، إلا أن فترة ولايته شهدت عدة انتقادات تخص غياب الهوية التكتيكية والاعتماد على الحلول الفردية".

    وأضاف:" اتُهم مارتينيز بعدم إيجاد أسلوب لعب واضح للبرتغال (كما حدث معه سابقاً مع منتخب بلجيكا)، حيث بدا الفريق دون خطط هجومية واضحة أو تحركات منظمة، معتمداً على اللحظات الفردية للنجوم".

    وتابع:" وُجهت له انتقادات حادة بسبب الاعتماد المطلق على كريستيانو رونالدو وإشراكه أساسياً لفترات طويلة في البطولات الكبرى (يورو 2024 وكأس العالم 2026) بغض النظر عن مستواه البدني أو الفني، على حساب استغلال طاقات المهاجمين الشبان".

    وتطرق إلى مشكلة أخرى متعلقة بتأخر التبديلات:"انتقد النقاد والجمهور بطء المدرب في قراءة المباريات وتأخره حتى الدقائق (70 - 75) لإجراء التبديلات وتنشيط الفريق عندما يكون هناك تراجع في الأداء أو عقم هجومي".

    وتحدث كذلك عن الجمود في الاختيارات والتشكيلة الأساسية، متطرقًا إلى الاستمرار في الدفع ببعض الأسماء التي لم تقدم الإضافة المأمولة في بعض المراكز (مثل جواو كانسيلو وبيدرو نيتو في فترات معينة)، وتهميش أسماء أخرى قادرة على صناعة الفارق.

    وأخيرًا اتهم الجوكم مارتينيز بالعجز في المواعيد الكبرى، وذلك من خلال المعاناة والظهور بشكل متذبذب ومفكك أمام المنتخبات الكبرى أو الأساليب الدفاعية المنظمة، مما أدى للإقصاء أو التعثر في محطات حاسمة رغم امتلاك البرتغال لأحد أفضل الأجيال في أوروبا على حد قوله.