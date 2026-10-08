فيديو | تم الاتفاق مع مدرب آخر لخلافته .. مفاجأة مدوية تطيح بدونيس من منصبه رغم الفوز بخليجي 27

رغم حصوله على بطولة كأس الخليج 2026 مع المنتخب السعودي، إلا أن المدرب جورجيوس دونيس قد يرحل عن تدريب الأخضر خلال الفترة القادمة.

السعودية حققت لقب "خليجي 27" للمرة الرابعة في تاريخها على ملعب الإنماء في جدة، وذلك عقب الفوز على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.