فيديو | تم الاتفاق مع مدرب آخر لخلافته .. مفاجأة مدوية تطيح بدونيس من منصبه رغم الفوز بخليجي 27

ومن جانبه هاجم الناقد الرياضي عيسى الجوكم الاتجاه نحو رحيل دونيس والاستعانة بمارتينيز بدلًا منه، حيث قال عبر حسابه على منصة "إكس":"عندما يحدث ذلك في أول اختبار للعلاقة مع الجمهور، فهذا يعني اهتزاز الثقة".
وفي تغريدة أخرى، تحدث الجوكم عن عيوب مارتينيز قائلًا:"منذ توليه تدريب منتخب البرتغال في يناير 2023 وحتى انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم 2026، ورغم تتويجه بدوري الأمم الأوروبية في 2025، إلا أن فترة ولايته شهدت عدة انتقادات تخص غياب الهوية التكتيكية والاعتماد على الحلول الفردية".
وأضاف:" اتُهم مارتينيز بعدم إيجاد أسلوب لعب واضح للبرتغال (كما حدث معه سابقاً مع منتخب بلجيكا)، حيث بدا الفريق دون خطط هجومية واضحة أو تحركات منظمة، معتمداً على اللحظات الفردية للنجوم".
وتابع:" وُجهت له انتقادات حادة بسبب الاعتماد المطلق على كريستيانو رونالدو وإشراكه أساسياً لفترات طويلة في البطولات الكبرى (يورو 2024 وكأس العالم 2026) بغض النظر عن مستواه البدني أو الفني، على حساب استغلال طاقات المهاجمين الشبان".
وتطرق إلى مشكلة أخرى متعلقة بتأخر التبديلات:"انتقد النقاد والجمهور بطء المدرب في قراءة المباريات وتأخره حتى الدقائق (70 - 75) لإجراء التبديلات وتنشيط الفريق عندما يكون هناك تراجع في الأداء أو عقم هجومي".
وتحدث كذلك عن الجمود في الاختيارات والتشكيلة الأساسية، متطرقًا إلى الاستمرار في الدفع ببعض الأسماء التي لم تقدم الإضافة المأمولة في بعض المراكز (مثل جواو كانسيلو وبيدرو نيتو في فترات معينة)، وتهميش أسماء أخرى قادرة على صناعة الفارق.
وأخيرًا اتهم الجوكم مارتينيز بالعجز في المواعيد الكبرى، وذلك من خلال المعاناة والظهور بشكل متذبذب ومفكك أمام المنتخبات الكبرى أو الأساليب الدفاعية المنظمة، مما أدى للإقصاء أو التعثر في محطات حاسمة رغم امتلاك البرتغال لأحد أفضل الأجيال في أوروبا على حد قوله.