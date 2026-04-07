Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro League
مؤشر قد يطيح بمالكوم .. رد حاسم على إمكانية رحيل بنزيما عن الهلال بسبب "أزمة الشارة"

كريم بنزيما
الهلال
مالكوم

هل يغادر النجم الفرنسي ناديه الجديد مبكرًأ؟

وسط الجدل الدائر حول موقف كريم بنزيما من الرحيل عن صفوف الهلال، وصل النفي التام لإمكانية رحيل النجم الفرنسي ومغادرته للفريق بعد أشهر قليلة من الانضمام للزعيم.

بنزيما انتقل للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الاتحاد، وهي صفقة أحدثت ضجة هائلة وحالة من الغضب لدى جميع المنافسين، قبل أن تظهر مؤخرًا بعض التكهنات حول رحيله السريع عن الفريق.

    ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، بعض الشائعات حول شعور بنزيما بالغضب داخل الهلال، بسبب رفض النادي لمنحه شارة قيادة الفريق التي يرتديها سالم الدوسري.

    وأشارت بعض التقارير إلى أن الهلال ينوي دفع الشرط الجزائي في عقد بنزيما الذي وقعه في يناير الماضي، من أجل التخلص منه سريعًا لإنهاء هذه الأزمة.

    ووصل الأمر إلى اتهام بنزيما في وسائل الإعلام بادعاء الإصابة، من أجل إجبار الهلال على التخلي عنه في أقرب فرصة ممكنة.


  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النفي القاطع

    وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي عبد الرحمن الجماز عن مستقبل بنزيما، قائلًا إن اللاعب سيستمر حتى نهاية عقده في يونيو 2027، متطرقًا إلى مصير زميله البرازيلي مالكوم.

    وقال الجماز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"الهلال لم يفتح ملف تجديد عقد مالكوم الذي ينتهي بعد موسم 2027، وبنزيما مستمر مع الفريق إلى نهاية عقده".


  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مالكوم إلى البرازيل؟

    عدم قيام الهلال بفتح محادثات التجديد مع مالكوم، يفتح الطريق على مصراعيه أمام فرصة رحيل الجناح البرازيلي عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

    مالكوم سبق أن ارتبط بالعودة إلى بلاده في الصيف عن طريق كورينثيانز البرازيلي، وهو الأمر الذي نفاه وكيل أعماله، مشددًا على استمراره حتى نهاية عقده في يونيو 2027.

    ولكن وسط الغموض المحيط حول توقيعه على عقد جديد، قد يضطر الهلال إلى بيع اللاعب بدلًا من تركه يدخل العام الأخير من عقده ثم يرحل بالمجان فيما بعد.





  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

