"لا مكان للمتملقين" .. تشيفيرين يهاجم "الإمبراطور العاري" إنفانتينو ويطالب برحيله فورًا!

وقد انتقلت تداعيات مخطط الاستثمار بالفعل إلى ساحة القضاء. فقد رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإنفانتينو والمستثمرين المقترحين، ما دفع "فيفا" إلى اتهام "يويفا" بشن حملة تشويه متواصلة ضد رئيسه.
كما ندّد تشيفرين بالقرار المثير للجدل الذي اتخذه إنفانتينو بمنح جائزة السلام من "فيفا" لدونالد ترامب العام الماضي، مشيراً إلى أن الجائزة استُحدثت من دون مشاركة مجلس الإدارة.
وأضاف: "ثم يتصل هذا الزعيم السياسي نفسه خلال أكبر بطولة في العالم ليشتكي من قرار داخل الملعب. تنص القواعد على شيء، ثم يرن الهاتف، فيتغير القرار. كم مرة يجب أن يحدث هذا في ناديك قبل أن يقول مجلس الإدارة كفى؟"
وتابع: "حسناً يا أصدقائي، أعتقد أنه حان الوقت لنقول كفى. كرة القدم لا تحتاج إلى أباطرة ولا مكان فيها للمتملقين. نحن الذين نحكم هذه اللعبة نأتي ونرحل. نحن أوصياء عليها، ولسنا مالكين لها. كرة القدم ليست للبيع. لا اليوم، ولا غداً، ولا أبداً."