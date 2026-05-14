بسبب الحارس الثالث .. خلاف مع إبراهيموفيتش يفتح الباب أمام ريال مدريد لجلب أليجري!

سلسلة من النتائج السلبية، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في خطر، سيناريو مقلق لميلان في اللحظات الأخيرة من الموسم، والآن يواجه الفريق خطر انفجار قنبلة داخل غرفة الملابس: خلاف حاد بين ماسيميليانو أليجري وزلاتان إبراهيموفيتش.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن الكواليس لما يحدث داخل الروسونيري، حيث أفادت بأن التوتر وصل إلى ذروته. لدرجة أن أليجري يفكر في مغادرة ميلان للمرة الثانية، بعد 12 شهراً فقط من عودته إلى ميلانو.

السبب؟ العلاقات المتصدعة مع إبراهيموفيتش، الذي كان في يوم من الأيام لاعباً تحت قيادته ويشغل اليوم منصباً آخر داخل ميلان. عدم توافق يهدد بالانفجار في شقاق يصعب احتوائه.

