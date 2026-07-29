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محمد سعيد

رحلة قصيرة لاكتساب الخبرة .. الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى الخلود

الأهلي
ياسين عطية الزبيدي
انتقالات
Y. Madani
الأهلي
دوري روشن السعودي

لا نية للتفريط في الشابين الواعدين

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة إدارة النادي الأهلي على إعارة الثنائي الشاب ياسين الزبيدي ويزن مدني إلى صفوف نادي الخلود لمدة موسم واحد 2026-2027.

وتستهدف إدارة الراقي من هذه الخطوة منح اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات من خلال الظهور بصورة منتظمة في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم الجديد.

  • موافقة مبدئية من الأهلي

    بحسب مصادر خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إدارة الأهلي أنهت موافقتها المبدئية على انتقال اللاعبين ياسين الزبيدي ويزن مدني إلى الخلود بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد مشاورات فنية مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الألماني ماتياس يايسله.

    وأوصى الجهاز الفني بضرورة إتاحة الفرصة أمام الثنائي لخوض تجربة جديدة تمنحهما دقائق لعب أكثر، في ظل صعوبة حصولهما على مشاركة مستمرة مع الأهلي خلال الموسم المقبل بسبب قوة المنافسة داخل القائمة.

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  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    تطوير المواهب الشابة للأهلي

    أشارت الصحيفة السعودية، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية النادي الهادفة إلى تطوير المواهب الشابة والمحافظة على مسارها التصاعدي، حيث ترى الإدارة أن مشاركة اللاعبين بشكل أساسي مع فريق ينافس في دوري المحترفين ستكون أكثر فائدة من بقائهما في قائمة الأهلي مع احتمالية الاكتفاء بأدوار محدودة، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    يُعد ياسين الزبيدي من أبرز الأسماء الصاعدة في قطاع الفئات السنية بالنادي الأهلي، بعدما لفت الأنظار بما يملكه من إمكانات فنية ومستويات واعدة، في حين يواصل يزن مدني إثبات قدراته من خلال الأداء الذي قدمه في الفترات الماضية، ما جعله أحد اللاعبين الذين يعول عليهم النادي في المستقبل.

  • وجهة مثالية لنجمي الأهلي

    حرصت إدارة الأهلي على اختيار وجهة مناسبة للاعبين، بما يضمن لهما بيئة تنافسية تساعدهما على التطور الفني والبدني، مع الحفاظ على حقوق النادي كاملة، إذ ستكون الإعارة لمدة موسم واحد فقط دون وجود مؤشرات على التخلي النهائي عنهما، على أن يعودا إلى صفوف الفريق عقب انتهاء فترة الإعارة لتقييم مستواهما والاستفادة منهما في المستقبل.

    ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات الإدارية والرسمية بين الناديين خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد الاتفاق على مختلف التفاصيل الخاصة بالإعارة.

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  • Saleh Abu al-Shamat AhliGetty

    ماذا ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027؟

    يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد بطموحات كبيرة للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، بالتوازي مع تنفيذ خطة طويلة المدى تهدف إلى الاستثمار في العناصر الشابة ومنحها الفرصة لاكتساب الخبرة عبر الإعارات المدروسة، بما يسهم في تجهيز جيل جديد قادر على تمثيل الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، ويعزز استدامة المشروع الرياضي للنادي على المدى البعيد.

    ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.

    ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

    أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.

    ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.

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