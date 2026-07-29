رحلة قصيرة لاكتساب الخبرة .. الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى الخلود

يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد بطموحات كبيرة للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، بالتوازي مع تنفيذ خطة طويلة المدى تهدف إلى الاستثمار في العناصر الشابة ومنحها الفرصة لاكتساب الخبرة عبر الإعارات المدروسة، بما يسهم في تجهيز جيل جديد قادر على تمثيل الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، ويعزز استدامة المشروع الرياضي للنادي على المدى البعيد.

ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.

ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.

ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.