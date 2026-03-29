زهيرة عادل

رحلة على مرضى "الضغط والسكري" تجنبها .. أهلًا بكم في كشف "أكاذيب" ميدو واستخدام المنتخب السعودي لخدمة الهلال وتعطيل النصر في دوري روشن!

الانفعال، التشكيك ورمي الاتهامات .. يسيطرون على المشهد بغرابة!

سابقًا كانوا يقولون إن "مباريات فريق ما كافية لإصابتك بالضغط والسكري" .. الآن تلك المقولة تنطبق تمامًا على معسكرات المنتخب السعودي، حيث يتصدر الانفعال، التشكيك، التشتيت، الهجوم والانتقادات، المشهد دون توقف نهائيًا.

الطبيعي في كل العالم أنه لا يمكن الإجماع على قائمة مستدعاه لتمثيل منتخب وطني، يحدث الشد والجذب في أي مكان، لكن بمثل ما تشهده حاليًا الكرة السعودية، الوضع أصبح خارج السيطرة.

ملفات هذا الشأن كثيرة ومتشعبة، لكن تبقى القضية الأبرز هي "التشكيك المستمر في كل ما هو هلالي!" .. إن حضر هلالي في القائمة، يقولون: "هل استدعي لمجرد أنه يمثل الأزرق؟"، وإذا غادر زميله المعسكر بداعي الإصابة، يتساءلون: "لماذا أصيب الآن وليس مع فريقه؟!"، أما إن استبعد زميل ثالث لهما، فوقتها يرددون: "مؤكد أن الهدف هو إراحته لخدمة الهلال في مباراته المقبلة" .. تكثر الأقاويل والهدف واحد "الترويج لفكرة اللوبي الأزرق في مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل"!

نحن هنا ليس هدفنا الدفاع عن مجلس المسحل أو الهلال، إنما فقط هي محاولة لقراءة المشهد، لعلنا نحسن ترتيب الأوراق في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2026، أملًا في أن يعلو صوت العقل لأجل المهمة الوطنية في المونديال..

  • التشكيك الأول

    دعك من تشكيكات بداية المعسكر بشأن إصابة سالم الدوسري واتهامه بالتهرب من المنتخب السعودي، هذا قد قُتل بحثًا، الجديد هو التشكيك حتى مع استدعاء "ستة لاعبين" من النصر للمعسكر الحالي!

    سنأخذ تغريدة عشوائية – ليس صاحبها هو المستهدف من ذكرها – إنما مضمونها هو الأساس، كونه يتردد بطرق مختلفة والمعنى واحد.

    دعنا نذكرها كما كُتبت تمامًا: "6 لاعبين من النصر سيغادرون مع المنتخب السعودي للمشاركة في مباراة السعودية وصربيا يوم الثلاثاء 31 مارس (العقيدي – العمري – أيمن يحيى – بوشل – الخيبري – الحمدان) .. 6 من لاعبين الهلال استبعدوا من المنتخب ولن يشاركوا في هذه المباراة (سالم الدوسري، حسان تمبكتي – متعب الحربي – ناصر الدوسري – علي لاجامي – مراد هوساوي)".

    وأكمل تلميحاته: "مباراة النصر والنجمة يوم الجمعة 3 أبريل، مباراة الهلال والتعاون يوم السبت 4 أبريل، لا تعليق!!!!!!!!!".


  • صراع "عدد اللاعبين"

    لنبدأ مع الجزء الأول من تشكيك صاحب التغريدة السابقة، بشأن زيادة عدد لاعبي النصر في القائمة مقابلين الاستغناء عن نظرائهم في الهلال.

    الصورة لها وجهان يمكنك أن ترى من أي منهما، كلاهما منطقيًا وواردًا بعيدًا عن التشكيك في الهلال واتحاد الكرة.

    الصورة الأولى أن هيرفي رينارد وجهازه المعاون "عاقب" لاعبي الزعيم على الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب المصري (0-4)، وقدمهم ضحايا أمام الرأي العام.. وهذا منطقيًا بالنظر لعدد لاعبي الزعيم في المعسكر وكونهم كانوا يشكلون القوام الأساسي.

    ما يدعم هذه الصورة هو موقف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تجاه علي لاجامي؛ مدافع الهلال، في ودية مصر، حيث قام باستبداله قبل مرور نصف ساعة من الشوط الأول، في موقف لو كان هناك "لوبي أزرق" بالفعل في إدارة الكرة، لما تجرأ الأول على هذا الاستبدل وإحراج اللاعب أمام الرأي العام.

    أما الصورة الثانية فهي أنه في وقت الجميع يشاهد به الفارق بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، لصالح الثاني الذي يعد المرشح الأول للتتويج باللقب، من المنطقي تمامًا أن يكون غالبية لاعبي الأخضر من لاعبيه.

    في الأساس الفئة التي تشكك في سعي إدارة المسحل والمنتخب السعودي لإراحة لاعبي الزعيم قبل العودة لمنافسات الدوري المحلي، بهدف تعطيل النصر .. هي نفسها التي كانت تُطلق على المنتخب السعودي لقب "منتخب الهلال"، بداعي أن غالبية لاعبيه من الأزرق".

    الآن وبعد أن استفاق النصر وأصبح لاعبوه يشكلون القوام الأساسي للأخضر، أصبحت القضية "إجهادهم ومحاولة تعطيل مشوارهم في دوري روشن!"، العقل أحيانًا يعجز عن استيعاب ما يُقال.

  • كذب صراع "مواعيد المباريات"

    أما بالحديث عن خوض النصر أول مباراة بعد انتهاء التوقف الدولي الحالي قبل أول لقاء للهلال بـ24 ساعة، حيث يلتقي العالمي بالنجمة في الثالث من أبريل، والهلال يواجه التعاون في الرابع من الشهر ذاته، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن، فمردود عليه بتاريخ مباريات الموسم الجاري بعد التوقفات الدولية..

    أول توقف دولي بالموسم الجاري 2025-2026، كان في أوائل سبتمبر 2025، حيث وديتي المنتخب السعودي أمام مقدونيا الشمالية (يوم 4)، وتشيكيا (يوم 8).

    بعد هذا التوقف، واجه الهلال القادسية في الجولة الثانية من دوري روشن، يوم الـ13 من سبتمبر 2025، فيما كانت أول مباراة للنصر في 14 سبتمبر أمام الخلود.

    التوقف الثاني كان في أكتوبر 2025، حيث مواجهتي إندونيسيا والعراق، في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

    بالنظر لأول مباراة للهلال والنصر بعد ذاك التوقف، فقد كانت في يوم واحد، تحديدًا في 18 أكتوبر 2025، حيث مواجهتي الاتفاق والفتح – على الترتيب – ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن.

    ثالث التوقفات الدولية كان في نوفمبر 2025، وقتما التقى المنتخب السعودي بكوت ديفوار والجزائر وديًا يومي 14 و18.

    بعده مرة أخرى يلعب الهلال قبل 24 ساعة من أول مباراة للنصر عقب العودة، حيث التقى الزعيم بالفتح في 22 نوفمبر، وواجه العالمي الخليج يوم 23، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

    التوقف الرابع كان في ديسمبر 2025، حيث كأس العرب، لكن دعك مما حدث بعده، كون أول مباريات للهلال والنصر حينها كانت في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    مما سبق يظهر أن "عادةً" يلعب الهلال قبل 24 ساعة من أول مباراة للنصر بعد انتهاء التوقفات الدولية في الموسم الجاري .. السطور السابقة كافية لدحض التشكيك بشأن ما سيحدث عقب التوقف الدولي الحالي، لا تعليق!

  • التشكيك الثاني

    هذا التشكيك ظهر بالتزامن مع معسكر المنتخب السعودي الحالي، وإن كان لا علاقة له به، إنما يحاول الإشارة للمزاعم نفسها "اللوبي الأزرق في اتحاد المسحل"..

    هنا نتحدث عما قاله الناقد الرياضي المصري أحمد حسام "ميدو"، قبل عامين تقريبًا، وقتما كان يتحدث عن تأجيل مواجهة الهلال والأهلي في الجولة الـ28 من دوري روشن 2023-2024، لمراعاة موعد مواجهة الزعيم أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما كان يرفض الراقي القرار نهائيًا، بل وأكد رئيسه خالد الغامدي أن قرار التأجيل تم دون إخطار ناديه.

    في هذا الشأن، علق ميدو عبر حلقة يوم 21 أبريل 2024: "تأجيل المباراة دون الرجوع للأهلي، حسبما قال رئيس النادي، هل أحد يقدر أن يؤجل مباراة للهلال دون الرجوع إليه؟، الهلال مثل الأهلي في مصر، لن يقدر أحد على فعل أمر يخصه دون الرجوع إليه".

    هذا الفيديو يعاد نشره خلال الساعات الماضية، حيث كتب أحد مروجيه: "قالها المصري ميدو ولم يعد له مكان في البرامج الرياضية".


  • كذب المزاعم بشأن ميدو

    الحديث عن منع أحمد حسام "ميدو" من الظهور في البرامج الرياضية السعودية بعد حديثه عن "مجاملة" الهلال، باطل هو الآخر..

    ظهر ميدو عقب حديثه هذا في أكثر من حلقة لبرنامج "دورينا غير"، ربما أبرز تلك التي كانت في 30 أبريل 2025، وقتما تحدث عن رفضه لتجديد النصر لعقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واتهامه للدون بالسعي وراء مصلحته الشخصية وحلم الألف هدف، وليس مصلحة العالمي ككل من ناحية البطولات الجماعية.

    حتى عدم ظهوره مؤخرًا أمر طبيعي في ظل ارتباطه منذ بداية الموسم الجاري بتحليل مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة "شاشا".


