رحلة على مرضى "الضغط والسكري" تجنبها .. أهلًا بكم في كشف "أكاذيب" ميدو واستخدام المنتخب السعودي لخدمة الهلال وتعطيل النصر في دوري روشن!

سابقًا كانوا يقولون إن "مباريات فريق ما كافية لإصابتك بالضغط والسكري" .. الآن تلك المقولة تنطبق تمامًا على معسكرات المنتخب السعودي، حيث يتصدر الانفعال، التشكيك، التشتيت، الهجوم والانتقادات، المشهد دون توقف نهائيًا.

الطبيعي في كل العالم أنه لا يمكن الإجماع على قائمة مستدعاه لتمثيل منتخب وطني، يحدث الشد والجذب في أي مكان، لكن بمثل ما تشهده حاليًا الكرة السعودية، الوضع أصبح خارج السيطرة.

ملفات هذا الشأن كثيرة ومتشعبة، لكن تبقى القضية الأبرز هي "التشكيك المستمر في كل ما هو هلالي!" .. إن حضر هلالي في القائمة، يقولون: "هل استدعي لمجرد أنه يمثل الأزرق؟"، وإذا غادر زميله المعسكر بداعي الإصابة، يتساءلون: "لماذا أصيب الآن وليس مع فريقه؟!"، أما إن استبعد زميل ثالث لهما، فوقتها يرددون: "مؤكد أن الهدف هو إراحته لخدمة الهلال في مباراته المقبلة" .. تكثر الأقاويل والهدف واحد "الترويج لفكرة اللوبي الأزرق في مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل"!

نحن هنا ليس هدفنا الدفاع عن مجلس المسحل أو الهلال، إنما فقط هي محاولة لقراءة المشهد، لعلنا نحسن ترتيب الأوراق في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2026، أملًا في أن يعلو صوت العقل لأجل المهمة الوطنية في المونديال..