"ربما ينتظر هذا الفريق" .. تشافي يتوقع فريق جوارديولا القادم

يعتقد تشافي أنه يعرف بالفعل ما يخبئه الفصل التالي لهذا العبقري التكتيكي. وألمح إلى أن كرة القدم على مستوى الأندية قد لا توفر بعد الآن التحديات التي يتوق إليها مدربه السابق. وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة نظمتها شركة هاينكن قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا، أبدى تشافي ثقة تامة بشأن الخطوة التالية.

وأوضح تشافي: "إنه عبقري، ولا يمكنك أبدًا أن تعرف ما يدور في عقل العبقري وما سيفعله، ولكن إذا كان عليّ أن أقول شيئًا، فربما يكون في انتظار تدريب منتخب وطني، فيما يتعلق بالأندية، فقد حقق كل شيء، لذا أعتقد أن التحدي الجديد بالنسبة له سيكون تدريب منتخب وطني".