علي سمير

"ننتظر الفيديو الوداعي لفان دايك" .. رباعية مانشستر سيتي تكتب شهادة فشل سلوت وخليفة جوارديولا تواجد بملعب الاتحاد!

انتصار كاسح لسيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد

في مباراة كان من المفترض أن تكون قمة، ولكنها في الحقيقة لم تكن كذلك، نجح مانشستر سيتي في عبور ليفربول بدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026.

أن تلعب ربع ساعة جيدة فقط أمام مانشستر سيتي، وتظن أنها كافية، فأنت بالتأكيد لا تعرف أي شيء عن الكرة الإنجليزية، والحديث هنا موجه إلى الهولندي أرني سلوت.

ليفربول كان في أمان، قبل أن يظهر فيرجيل فان دايك، تسبب في ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي من هجمة لنيكو أورايلي، ليسجل منها إرلينج هالاند الهدف الأول بالدقيقة 39، ثم أضاف النرويجي الثاني من ضربة رأسية.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أنطوان سيمينيو الثالث بمساعدة ريان شرقي في الدقيقة 50، ثم عاد هالاند مرة أخرى بهدف من صناعة المتألق أورايلي لتصبح النتيجة النهائية 4/0.

صلاح أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 64 قبل خروجه بالدقيقة 77، وللمفارقة كانت هذه نفس اللحظة التي دخل فيها مواطنه المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي.

لقطة مهمة وغير مهمة في نفس الوقت، ولكن بعيدًا عن ذلك، ماذا حدث في هذه الرباعية الفاضحة؟

    ننتظر الفيديو الوداعي لرحيل فان دايك

    هل تتذكر هذه تلك الأيام التي كنا نتناقش فيها عن أحقية فيرجيل فان دايك بلقب "المدافع الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي"؟ كل ذلك أصبح جزءًا من الماضي، الهولندي أفسد كل شيء وأخرج نفسه من دائرة المنافسة.

    صاحب الـ34 سنة فعل ما بوسعه لإفساد سمعته كواحد من صفوة المدافعين في العصر الحديث، بالتأكيد ما يحدث لا يمحي تاريخه تمامًا، ولكنه يجعله يدخل في المراحل الأخيرة من مسيرته بأسوأ صورة ممكنة، بسبب كل ما يفعله في موسم 2025/2026 الجاري.

    كالعادة، عندما تحدث جريمة في الخط الخلفي لليفربول، ابحث عن فان دايك، سيكون له دورًا بشكل أو بآخر في اهتزاز شباك الريدز، واليوم كان في الموعد بالتسبب في ركلة جزاء أدت إلى تغيير مسار المباراة بشكل كامل.

    الأمور كانت تسير على ما يُرام لليفربول، الفريق على وشك التسجيل، يحاول ويصل ويهدر الفرص، قبل أن يذهب نيكو أورايلي بهجمة داخل المنطقة، ليتصرف فان دايك وكأنه أحد شباب أكاديمية الريدز، لا يعرف كيف يتصرف ويتعامل مع الموقف.


    ركلة جزاء سجل منها إرلينج هالاند هدف التقدم، قبل أن يضيف الثاني من كرة رأسية في وقت لاحق، بعدها أضاف سيتي الثالث والرابع في مطلع الشوط الثاني، وهنا انتهت رحلة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، وضاعت آماله في بطولة جديدة بعد الخروج من كاراباو كب والدوري الإنجليزي، والبداية كانت عند فان دايك!

    تلك المشاهد تجسد الموسم الغريب الذي يعيشه لاعب الريدز، حيث نشر موقع "WhoScored" مؤخرًا إحصائية مرعبة له، بدخوله قائمة أكثر اللاعبين ارتكابًا لأخطاء فردية مؤدية لأهداف مباشرة في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2009/2010.

    المدافع المخضرم ارتكب 8 أخطاء مباشرة في تلك الفترة محتلًا المركز الثاني، خلف جون ستونز مدافع مانشستر سيتي صاحب العدد الأعلى من الكوارث الدفاعية.

    وبعد كل ذلك، متى سنشاهد فان دايك يتحمل المسؤولية ويخرج بفيديو وداعي لجماهير ليفربول كما فعل محمد صلاح، لأنه تمامًا مثل الجناح المصري، لم يعد لديه الكثير ليقدمه في أنفيلد!

    • إعلان
    خليفة جوارديولا ظهر بملعب الاتحاد

    بعد أن قرر خيانة ليفربول الذي عمل معه على مرتين مع بريندان رودجرز ويورجن كلوب، والتوجه إلى مانشستر سيتي من أجل العمل مع بيب جوارديولا، أصبح بيب ليندرز من المرشحين لخلافة المدرب الإسباني.

    جوارديولا لن يستمر في ملعب الاتحاد مدى الحياة، استبداله سيحدث سواء عاجلًا أو آجلًا، وهناك اختيارين أمام سيتي، الدخول في مرحلة انتقالية والمراهنة على اسم غير معروف كرجل أول، أو الذهاب إلى أحد الكبار!

    الأسماء الكبيرة ليست بهذه الوفرة، وهنا يظهر بيب ليندرز الذي جلس على دكة البدلاء اليوم بسبب الإيقاف الذي تعرض له جوارديولا من الاتحاد الإنجليزي، والنتيجة كانت كما شاهدنا، اكتساح تام وأداء عظيم، وكأن المدرب الكتالوني هو من يجلس على الدكة.

    بيب نفسه سبق أن قال عنه:"كل مرة يضيف شيئًا ما للجهاز الفني أشعر بذهول كبير، وأقول له نعم، يمكننا القيام بهذه الخطوة من أجل التحسن وهكذا تسير الأمور عمومًا".

    الهولندي البالغ من العمر 43 سنة تلقى الكثير من الإشادات منذ عمله مع كلوب في ليفربول، حيث كان يعتمد عليه المدرب الألماني في الكثير من الأمور، ويُقال إن تأثير ليندرز كان مذهلًا وأكثر من الطبيعي في رحلة كلوب بملعب أنفيلد، وهو ما يتكرر الآن بملعب الاتحاد.

    نعم، الأمر يبدو مبالغة واستغلالًا للفوز الكبير على ليفربول برباعية نظيفة، ونعلم أن الريدز فريق متهالك أيضًا، وندرك أن التعليمات جاءت من المدرجات حيثما يتواجد جوارديولا بطبيعة الحال، ولكن الحديث عن ليندرز وخلافته المحتملة لبيب ليس وليد اللحظة وظهر منذ بضعة أشهر.

    ربما لا يمتلك ليندرز الكثير من التجارب بمسيرته كمدرب أول، حيث فعلها مرة واحدة مع سالزبورج النمساوي ولم ينجح بالشكل المطلوب ورحل في ديسمبر 2024 بعد 28 مباراة.

    ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه التجربة مرة أخرى مع فريق يمتلك كافة الإمكانيات والموارد التي تساعد أي مدرب على النجاح.

    مباراة اليوم كانت مناسبة جيدة لاختبار تعامله مع مثل هذا النوع من المناسبات، قمة من العيار الثقيل في مرحلة حاسمة من الموسم ببطولة يحاول سيتي الفوز بها بعد الانتصار على آرسنال بنهائي كأس كاراباو، والنتيجة كانت النجاح الساحق!


    لم ينجح أحد

    لو قام أحدهم بمنح أرني سلوت ورقة قبل المباراة وعليها قائمة من الملحوظات بعنوان "لا تفعل تلك الأشياء أمام مانشستر سيتي"، فالهولندي قرأها جيدًا ونفذ عكس ما فيها!

    إضاعة لفرص سهلة وعدم تركيز في بداية المباراة، غياب في التفاهم الدفاعي بين فان دايك وإبراهيما كوناتي وفتح مساحات لأورايلي وهالاند وريان شرقي، عدم إظهار أي رد فعل بعد كل هدف سجله سيتي.

    مباراة اليوم كانت سيمفونية تعكس التناقض بين قمة النجاح الذي حقه ليندرز رغم قلة خبرته وفشل سلوت، ولإثبات أن الهولندي لا يستحق مكانه كبديل ليورجن كلوب على مقعد بدلاء ليفربول، حتى لو كان فاز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

    المشهد المعتاد لسلوت هذا الموسم كان الوقوف وهو قليل الحيلة، يكتفي بالصراخ في لاعبيه ومحاولة التحدث مع طاقم التحكيم، دون إحداث أي تأثير حقيقي على مجريات الأمور من الناحية الفنية.


    لو كانت المباراة اختبارًا، لكانت النتيجة لم ينجح أحد حرفيًا .. الجميع قدم واحدة من أسوأ مستوياته ليس فقط هذا الموسم وربما بمسيرة كل منهم بشكل عام.

    بداية من الحارس جيورجي مامارداشفيلي وصولًا بجو جوميز وإبراهيما كوناتي وفان دايك وريان جرافنبيرخ وكورتيس جونز ومحمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتس وهوجو إيكيتيكي، وحتى البدلاء.

    ظهور كل هؤلاء بهذا المستوى المتواضع دفعة واحدة ليس صدفة، بل يرجع للمدرب الذي جعل الفريق ضعيف ذهنيًا وبدنيًا وفنيًا وكل شيء.

    ملحوظة أخيرة، لو كان أحدهم من ريال مدريد يجلس بمدرجات ملعب الاتحاد لمتابعة هذه المباراة، لمراقبة إبراهيما كوناتي أو هوجو إيكيتيكي، كما يثار بالصحف حول اهتمامه بهما، فعليه أن يبعث برسالة نصية إلى فلورنتينو بيريز الآن يقول فيها "اصرف نظر"!

    هل تشاهد ما يحدث يا أرتيتا؟

    بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بهزيمتين أمام ريال مدريد في دور الـ16، ظن أغلبنا أن العقد سينفرط وسيخسر مانشستر سيتي كل شيء، ولكن ما حدث بعدها عكس ذلك.

    الفريق فاز على آرسنال بكل جدارة واستحقاق في نهائي كأس كاراباو بهدفين نظيفين، وحرم ميكيل أرتيتا مدرب المدفعجية من بطولة انتظرها لسنوات مع هذا الجيل.

    والآن، سيتي يؤكد أنه لم يقم برمي الفوطة بعد، حقق بطولة، ويستعد لخوض نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي طمحًا في الحصول على ثنائية، بموسم شهد الكثير من التخبطات.


    وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، آرسنال يتصدر البريميرليج بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي مع مرور 31 جولة، ويمتلك الأخير مباراة إضافية، مما يعني أن الفجوة بينهما تصل 6 نقاط في حالة فوز سيتي.

    6 نقاط في آخر 7 جولات أمر ليس مستحيلًا، بل وارد الحدوث، خاصة وأن سيتي يعيش حالة مميزة من الانتفاض بفضل نجمه الشاب نيكو أورايلي وريان شرقي، بينما عاد "الوحش" إرلينج هالاند للتسجيل بهاتريك مرعب.

    آرسنال يلعب في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث في 11 أبريل الجاري، وفي حالة فقدانه لأي نقاط قبل اللعب ضد سيتي على ملعب الاتحاد في 19 من نفس الشهر، ربما نجد موسم جوارديولا المتخبط يتحول إلى ثلاثية تاريخية!

