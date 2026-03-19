"رأيت ألسنة اللهب تتصاعد من القنابل المتساقطة" - ميخائيل أنطونيو يكشف عن الواقع "المروّع" للحرب في إيران بعد إتمام انتقاله إلى قطر

على الرغم من الصدمة الأولية، خاض أنطونيو في النهاية مباراته الأولى مع فريق السيلية الأسبوع الماضي، حيث لعب ما يزيد قليلاً عن 70 دقيقة في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 4-0 أمام الدحيل. ومع ذلك، عادت حقيقة الوضع الأمني لتظهر مجدداً خلال مباراة أقيمت مؤخراً ضد الشحانية. فقد توقفت المباراة لمدة 19 دقيقة، وتم إخراج اللاعبين من الملعب عقب انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء الدوحة.

وكانت هذه واحدة من ثلاث مباريات في دوري نجوم قطر توقفت في ذلك المساء بعد إصدار إنذار طوارئ وطني في الساعة 9:51 مساءً بالتوقيت المحلي. وأعرب أنطونيو منذ ذلك الحين عن شعوره بأمان أكبر الآن بعد أن تم التعامل مع التهديد المباشر، قائلاً: "لم أواجه أي تجربة جنونية هنا، ولهذا أشعر بالأمان التام هنا... وهذا يطمئنني أنني بخير هنا وأني آمن هنا".







