رايو فاييكانو ضد ستراسبورج | معجزة دوري المؤتمر تنفض غبار الماضي عن "الوشاح الأحمر" والجائزة الكبرى تذهب إلى إسبانيا!

لا يوجد وصف لما حققه نادي رايو فاييكانو الإسباني في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، سوى أنها "معجزة كروية" لا نراها تتكرر كثيرًا، بعدما حجز فريق الوشاح الأحمر تذكرة المباراة النهائية للبطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.
رايو فاييكانو استحق تذكرة العبور إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، بعدما تغلب على ستراسبورج الفرنسي ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (1-0)، واللافت أن صاحب هدفي العبور ذهابًا وإيابًا كان المهاجم البرازيلي أليماو.
وبذلك الفوز يضرب رايو فاييكانو موعدًا مع كريستال بالاس، في مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والمقرر إقامتها يوم 27 مايو الجاري على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيج بألمانيا.