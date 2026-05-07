رايو فاييكانو ضد ستراسبورج | معجزة دوري المؤتمر تنفض غبار الماضي عن "الوشاح الأحمر" والجائزة الكبرى تذهب إلى إسبانيا!

الفوز على ستراسبورج ذهابًا في ملعب "إل كامبو دي فايكاس" قد يكون أمرًا منطقيًا، لكن أن تكرر الفوز على الفريق الفرنسي في ملعبه وأمام أكثر من 50 ألف مشجع ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، ويكفي الإشارة إلى أن ستراسبورج لم يتلق أي هزيمة على ملعبه طوال مسيرته في البطولة، إلا أن "الفاييكانوس" قهروا مضيفهم بشجاعة واستبسال.

الفضل في ذلك يعود إلى الإسباني إينيجو بيريز، الذي لعب مباراة الليلة بمغامرة جريئة ساعدته في الحفاظ على الكرة لأطول فترة ممكنة، فجنى ثمار هذه الجرأة بهدف اللقاء الوحيد الذي سجله أليماو من متابعة جيدة لتسديدة زميله فلوريان ليجويني، وحتى بعد تسجيل الهدف لم يتراجع فريقه لدرجة أنه أنهى الفريق وهو صاحب الاستحواذ الأعلى بنسبة 51%.

وبخلاف فكر بيريز وحسم أليماو، كان الحارس أوجوستو باتالا، هو رجل المباراة بلا منازع بعدما أنقذ مرماه من 4 أهداف محققة، بخلاف تصديه لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع كانت كفيلة بإعادة المنافس إلى اللقاء في وقت حرج، وظهر ذلك في حالة البكاء التي دخل فيها بعد المباراة والفرحة الجنونية التي انتابت زملاءه.

ويشاركه في ذلك أيضًا ثنائي قلب الدفاع فلوريان ليجويني وباتي سيس، اللذان نجحا في التصدي لهجمات المنافس وتعويض غياب المدافع المغربي المميز إلياس أخوماش، الذي خرج من التشكيلة أثناء الإحماء بسبب الإصابة.