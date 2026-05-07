رايو فاييكانو ضد ستراسبورج | معجزة دوري المؤتمر تنفض غبار الماضي عن "الوشاح الأحمر" والجائزة الكبرى تذهب إلى إسبانيا!

ستراسبورج ضد رايو فاليكانو
البرازيلي أليماو يخطف بطاقة العبور إلى النهائي في لايبزيج

لا يوجد وصف لما حققه نادي رايو فاييكانو الإسباني في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، سوى أنها "معجزة كروية" لا نراها تتكرر كثيرًا، بعدما حجز فريق الوشاح الأحمر تذكرة المباراة النهائية للبطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

رايو فاييكانو استحق تذكرة العبور إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، بعدما تغلب على ستراسبورج الفرنسي ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (1-0)، واللافت أن صاحب هدفي العبور ذهابًا وإيابًا كان المهاجم البرازيلي أليماو.

وبذلك الفوز يضرب رايو فاييكانو موعدًا مع كريستال بالاس، في مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والمقرر إقامتها يوم 27 مايو الجاري على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيج بألمانيا.

    العبور التاريخي إلى النهائي

    الفوز على ستراسبورج ذهابًا في ملعب "إل كامبو دي فايكاس" قد يكون أمرًا منطقيًا، لكن أن تكرر الفوز على الفريق الفرنسي في ملعبه وأمام أكثر من 50 ألف مشجع ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، ويكفي الإشارة إلى أن ستراسبورج لم يتلق أي هزيمة على ملعبه طوال مسيرته في البطولة، إلا أن "الفاييكانوس" قهروا مضيفهم بشجاعة واستبسال.

    الفضل في ذلك يعود إلى الإسباني إينيجو بيريز، الذي لعب مباراة الليلة بمغامرة جريئة ساعدته في الحفاظ على الكرة لأطول فترة ممكنة، فجنى ثمار هذه الجرأة بهدف اللقاء الوحيد الذي سجله أليماو من متابعة جيدة لتسديدة زميله فلوريان ليجويني، وحتى بعد تسجيل الهدف لم يتراجع فريقه لدرجة أنه أنهى الفريق وهو صاحب الاستحواذ الأعلى بنسبة 51%.

    وبخلاف فكر بيريز وحسم أليماو، كان الحارس أوجوستو باتالا، هو رجل المباراة بلا منازع بعدما أنقذ مرماه من 4 أهداف محققة، بخلاف تصديه لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع كانت كفيلة بإعادة المنافس إلى اللقاء في وقت حرج، وظهر ذلك في حالة البكاء التي دخل فيها بعد المباراة والفرحة الجنونية التي انتابت زملاءه.

    ويشاركه في ذلك أيضًا ثنائي قلب الدفاع فلوريان ليجويني وباتي سيس، اللذان نجحا في التصدي لهجمات المنافس وتعويض غياب المدافع المغربي المميز إلياس أخوماش، الذي خرج من التشكيلة أثناء الإحماء بسبب الإصابة.

  • رايو فاييكانو حقق معجزة

    المعجزة الحقيقية ليست في وصول النادي إلى نهائي بطولة أوروبية للمرة الأولى في مسيرته، لكنها تكمن في طبيعة الفريق نفسه الذي يحتل المركز الحادي عشر بالدوري الإسباني، ويعاني من ضعف الإمكانيات المادية المحدودة.

    ويمكن وصف رايو فاييكانو بأنه نادٍ لم يستطع اجتياز الماضي بعد، فلا زال يسكن ملعب "فاييكاس" المتهالك بمدرجاته المحدودة، لا يزال يعتمد على بيع التذاكر بنسبة كبيرة في منافذ البيع اليدوية، لا يزال يعتمد على الإنفاق المحدود للغاية على صفقاته، في دوري لم يعد يعترف بمثل هذه الإستراتيجية وتصل ميزانية بعض أنديته إلى مليارات.

    في المقابل، لا تتجاوز القيمة السوقية لنادي رايو فاييكانو 107 ملايين يورو، وأغلى لاعبيه هو أندريه راتيو بقيمة 18 ملايين يورو فقط، بينما تتراوح أسعار باقي لاعبيه بين 2 و8 ملايين، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".



  • هدية ثمينة للدوري الإسباني

    عبور رايو فاييكانو إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لم يجلب الخير فقط على النادي المكافح، بل على كرة القدم الإسبانية كافة، حيث رفع من تصنيف الدوري الإسباني "لا ليجا" لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وساهم في مكافأة غالية لجيرانه.

    وبعد تأهل رايو فاييكانو إلى النهائي حصل الدوري الإسباني رسميًا على مقعد خامس في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2026-2027، حيث يأتي هذا التطور بناءً على تصنيف الأداء الأوروبي، الذي يضمن لصاحبي المركزين الأول والثاني في أداء الأندية القارية إلى مقعد إضافي.

    وتصدرت إنجلترا هذه التصنيفات لتحصل على مقعد بفضل آرسنال وكريستال بالاس أيضًا، بينما جاءت إسبانيا في المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع أندية الدوري الألماني، والفضل في ذلك يعود إلى أصحاب الوشاح الأحمر.


    طريق رايو فاييكانو إلى النهائي

    شق رايو فاييكانو طريقه في البطولة إلى النهائي بعد مغامرة طويلة، حيث بدأ من تصفيات الدور التمهيدي متغلبًا على نيمان جرودنو البيلاروسي بخماسية في مجموع الذهاب والإياب، وفي مرحلة المجموعات استطاع أن يحقق 4 انتصارات على حساب تيتوفو (2-0)، ليخ بوزنان (3-2)، ياجييلونيا بياويستوك (2-1)، دريتا (3-0)، وتعادل مع بي كي هاكين (2-2) وخسارة وحيدة كانت أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

    وفي دور الـ16، استطاع أن يفوز ذهابًا على سامسون سبور التركي (3-1) قبل أن يخسر إيابًا بهدف دون رد، وفي ربع النهائي تغلب على إيك أثينا بثلاثية نظيفة لكنه خسر إيابًا (1-3)، ليعبر إلى المربع الذهبي، الذي استطاع خلاله أن يفوز ذهابًا وإيابًا على ستراسبورج الفرنسي بنفس النتيجة (1-0).

