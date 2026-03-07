رايان رينولدز "فخور للغاية" بعد أن أرغم فريق ريكسهام المكون من 10 لاعبين فريق تشيلسي على خوض وقت إضافي في مباراة مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي

عندما أطلق الحكم صافرة النهاية بعد 120 دقيقة من اللعب المضني، قاد رايان رينولدز وروب ماك تصفيقاً حاراً للاعبين المنهكين. على الرغم من أن حلم الوصول إلى ربع النهائي تلاشى في الوقت الإضافي، إلا أن تقدم النادي كان واضحاً. تحدث نجم فيلم "ديدبول" عن الرحلة منذ بدء استحواذ هوليوود على النادي، قائلاً على X: "قبل ثلاث سنوات من هذا الأسبوع، تعادلنا مع مايدنهيد يونايتد. اليوم، دفعنا تشيلسي إلى الوقت الإضافي. أنا فخور للغاية بأداء ريكسهام اليوم".