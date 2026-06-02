راؤول ورودري وهالاند.. ريكيلمي يحاصر بيريز ويكشف عن لاعب "سوبر" هذا الأسبوع!

اشتعلت معركة سباق رئاسة ريال مدريد بشكل غير مسبوق، وتحولت الأجواء الانتخابية داخل أسوار النادي الملكي إلى حرب تصريحات نارية وتكسير عظام، بعد خروج المرشح الشاب والمنافس الأبرز إنريكي ريكيلمي ليفجر مجموعة من المفاجآت المدوية التي هددت عرش الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.

وفي مقابلة حصرية ومطولة مع إذاعة "إل لارجيرو" التابعة لشبكة "كادينا سير" الإسبانية، كشف ريكيلمي عن ملامح مشروعه الرياضي الجديد الذي يهدف من خلاله إلى الإطاحة ببيريز في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل، مستعينًا بأوراق انتخابية ثقيلة الوزن قادرة على تغيير موازين القوى وصناعة زلزال في سوق الانتقالات العالمية.



