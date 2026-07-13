صحيح أن الوضع في الميركاتو الصيفي السعودي ليس بالقوة التي كان عليها في السنوات الماضية من حيث تداول عدد كبير من النجوم المستهدف التعاقد معهم، لكن مع قلة الأسماء فإن الجدل لا يزال قائمًا بين مؤيد لاستقدام النجوم الكبار ومعارض يرى أن صغار السن أفضل، وهذا هو حال الثنائي رافينيا؛ نجم برشلونة، ومحمد صلاح؛ نجم ليفربول.
غضب سعودي .. "ما قيل عن صفقة رافينيا إساءة لنا ومحمد صلاح خيبة أمل"
ما قصة رافينيا؟
التقارير الصحفية الإسبانية تؤكد خلال الأيام الحالية أن مسؤولي الهلال عازمون بقوة على التعاقد مع الجناح البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقبل تلك التقارير، كان اللاعب البرازيلي السابق فامبيتا قد أكد أن رافينيا يريد بالفعل الانتقال للدوري السعودي، في ظل معاناته من ضائقة مالية، تدفعه للرحيل عن أوروبا بحثًا عن كسب مزيد من الأموال في المملكة السعودية.
مزاعم فامبيتا ردت عليها زوجة رافينيا "ناتاليا بيلولي"، نافيًا تمامًا معاناة أسرتها من ضائقة مالية، مشددة على أن حالتهم الاقتصادية ستظل أكثر من رائعة حتى لو تقاضى اللاعب 10% فقط مما يتقاضاه حاليًا.
"ما قيل عن رافينيا إساءة لنا كسعوديين"
تلك القصة أعاد تداولها الإعلامي الرياضي فيصل جفن، معربًا عن استيائه من رغبة لاعب في القدوم لدوري روشن السعودي من أجل المال فقط، وليس من أجل تطوير نفسه.
وقال الجفن، عبر أثير برنامجه الإذاعي "ملاعب": "ما قيل عن صفقة رافينيا إساءة لنا كسعوديين، هو يفكر فقط في الدوري السعودي كي يحصد الأموال!، مثل داروين نونيز الذي فرط في كأس العالم وفي كل شيء ووافق على الجلوس على الدكة طالما يحصد الأموال".
ما قصة محمد صلاح؟
بالانتقال للنجم المصري فقد تأكد بشكل رسمي رحيله عن ليفربول في الصيف الجاري، باتفاق بين الطرفين، رغم أن عقده ممتد حتى عام 2027.
التقارير الصحفية تربط اسم مو بعدد من الأندية السعودية، وإن كانت التحديثات الأخيرة تؤكد اقترابه من الدوري التركي أكثر من أي شيء آخر.
رفض صفقة صلاح
في هذا الشأن، طالب فيصل الجفن مسؤولي الكرة السعودية بضرورة صرف النظر عن التعاقد مع صلاح، منتقدًا مستواه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه "لاعب فقد الشغف".
وقال الجفن: "أتمنى من المسؤولين، لقد جربنا جميع الصفقات خلال ثلاث سنوات؛ جربنا الصفقات الغالية واكتشفنا أنهم يجلسون على مقاعد البدلاء، وجربنا من جاء من أجل المال، فاكتشفنا فقدانهم للشغف، جربنا الكثير. ومن ناحية الوصول فقد وصلنا وأصبح الجميع يتحدث عن الدوري السعودي. نحن نفتخر بأرقام كأس العالم واكتشافنا أن من أثروا في المباريات يلعبون في دورينا رغم أنهم ليسوا بأسماء كبيرة باستثناء رونالدو، أما البقية فيأخذ الأموال فقط".
وأضاف: "دورينا يحتاج الانتقال للخطوة التالية، من ناحية التعاقد مع أسماء جديدة بمبالغ معقولة ووجود عين كاشفة لهذه الصفقات، لكن أن ندفع مبالغ كبيرة في لاعبين منتهيين!".
فيصل الجفن تابع: "بالنسبة لي مع حبي واحترامي لمحمد صلاح إلا أنه لاعب عادي جدًا بالنظر لمستواه في كأس العالم، اللاعب فقد الشغف، هذا وهو يشارك في كأس العالم فما بالك إن جاء لدوري روشن؟!، لقد وصل لمرحلة أنني سأشعر بخيبة أمل إن دفعنا له مبالغًا كبيرًا".
واختتم: "بقيمة محمد صلاح من الممكن أن نتعاقد مع اثنين أو ثلاثة لاعبين صغار بمبالغ ليست بكبيرة ونستفيد منهم بشكل أكبر. على المسؤولين أن يغيروا سياستهم، نرجوكم!".
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