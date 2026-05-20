"هكذا نرد على تصرفاته السخيفة" .. رافينيا يكشف كواليس علاقته بيامال و"الاتفاق الثلاثي" مع نيمار!

وفي الوقت الذي أشاد فيه رافينيا بموهبة يامال الخارقة، سارع إلى الإشارة إلى أن حتى ألمع النجوم يحتاجون إلى الانضباط. وكشف اللاعب البرازيلي أن اللاعبين المخضرمين في برشلونة يسارعون إلى التدخل إذا بدأ الشاب يفقد تركيزه.

وقال رافينيا: "أحاول أيضًا أن أنقل له خبرتي الحياتية. من الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بالخصائص الفردية والمهارات، لا يمكنني تعليمه. فهذه الأمور لا تتعلمها بين عشية وضحاها. إنها موهبة طبيعية. الحقيقة هي أنني أحاول دائمًا أن أنقل له القليل من خبرتي".

"إنه شاب جيد جدًا. يستمع دائمًا، ويطلب النصيحة في كثير من الأحيان، وحتى إذا فعل شيئًا سخيفًا، فإننا نوبخه وهو يستمع. إنه جيد جدًا؛ لدينا علاقة قوية على الرغم من فارق السن الذي يبلغ 11 عامًا بيننا".