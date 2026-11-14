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هيثم محمد

رافينيا وفينيسيوس مع البرازيل ضد اليابان | أنشيلوتي يسعد برشلونة وريال مدريد .. ويحرج السامبا بالوافدين الجدد!

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التحليل الفني
اليابان ضد البرازيل
اليابان
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فينيسيوس جونيور
كارلو أنشيلوتي
إندريك
كارلوس أوجوستو
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باراجواي

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لعب المنتخب البرازيلي مباراته الودية الأولى لحساب توقف نوفمبر الحالي، وذلك بمقابلة اليابان في سنغفورة مساء السبت، المباراة التي انتهت بفوز وانتقام ياباني من السامبا بثلاث أهداف لهدفين.

ودية البرازيل بعيدًا عن النتيجة شهدت عدة نقاط مهمة تستحق تركيز الضوء عليها، من تعامل كارلو أنشيلوتي مع ثنائي ريال مدريد وبرشلونة فينيسيوس جونيور ورافينيا، إلى خياراته الجديدة لتمثيل "السيليساو".

  • Casemiro Brazil Japan World Cup GFXGOAL

    إعادة للقاء كأس العالم

    في كأس العالم الماضية، اصطدم المنتخب الياباني مبكرًا بنظيره البرازيلي بدور ال32 بعد أداء قوي في دور المجموعات، والنتيجة كانت وداع مبكر للساموراي رغم المستوى الفني الجيد في اللقاءات الأولى.

    ودية اليوم كانت أشبه بالإعادة للقاء كأس العالم، تفوق فني ياباني وفاعلية مبكرة أسفرت عن هدف وقتها واليوم هدفين، مقابل سيطرة سلبية برازيلية واعتماد على الفرديات، ثم عودة برازيلية في النتيجة في ظل تراجع غير مبرر لليابان واكتفاء بالدفاع والمرتدات في ظل الانهيار البدني، نقطة أصبحت تميز عصر مورياسو مع الفريق، وقد يبرر قرار الاتحاد إنهاء حقبته رغم النتائج المميزة.

    الفارق اليوم كان في طبيعة المباراة الودية، إذ بدا وكأن البرازيل اكتفت بالتعادل عقب هدف تعادل فينيسيوس الثاني، واستغل اليابانيون الأمر لإضافة هدف ثالث قاتل في نهاية المباراة، وتحقيق انتقام ولو معنوي من سيناريو مارتينيلي المونديالي قبل شهور قليلة!

  • رافينيا نسخة برشلونة

    شارك رافينيا اليوم ضد اليابان في مركز رأس الحربة كما يلعب في برشلونة الموسم الجاري، اعتراف ضمني من أنشيلوتي بأحقية اللاعب في قيادة هجوم البرازيل، خصوصًا في ظل عدم إقناع كل الحلول الأخرى المتوفرة حاليًا من مهاجمين برازيليين على الساحة، سواء محليًا أو في أوروبا وحول العالم.

    رافينيا كان أفضل لاعبي البرازيل وأكثرهم تحركًا وصناعة للخطر، وكاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة لولا زيون سوزوكي حارس اليابان، وأخطرها من ركلة ركنية مباشرة، ولكن تبقى مشكلة اللاعب، وباعترافه الشخصي، هي عدم تقسيم مجهوده على المباراة، رافينيا يقدم مائة بالمائة في أي لقاء، ودي كان أو رسمي، مع برشلونة أو البرازيل.

    يعاب على رافينيا العصبية الزائدة في لقاء ودي، اعتراضات مبالغ فيها على هدف اليابان وفي مطالبته بركلة الجزاء، ثم ركل زجاجة مياه نحو لاعب اليابان في الشوط الثاني بسبب إبعاد الكرة لمنع تنفيذ رمية تماس، وتوجيه كلمات حادة للحكم الرابع لحظة خروجه، والختام بطرده في لقطة الهدف الثالث القاتل لليابان من على دكة البدلاء للاحتجاج.

    قائد البرازيل الجديد خرج مع الدقيقة سبعين ليدخل إندريك، ليكسر أنشيلوتي عادته بإبقاء لاعب برشلونة في الملعب لكامل المباراة، تغيير سيترك أثرًا سعيدًا في أروقة النادي الكتالوني الذي أبدى امتعاضه عن طريق مدربه هانسي فليك ومسؤوليه في أكثر من مناسبة من دقائق لعب نجمهم مع منتخب بلاده، ويبدو أن أنشيلوتي استمع أخيرًا.

    البطاقة الحمراء المجانية لرافينيا قد تغضب أنشيلوتي ورافينيا نفسه، ولكن ستسعد برشلونة كثيرًا لأنها ستعني إيقاف اللاعب في الودية المقبلة ضد سنغفورة وعودته مبكرًا لكتالونيا!

  • ملامح من فينيسيوس "الحقيقي"

    في المؤتمر الصحفي الأخير لجوزيه مورينيو قبل التوقف، قال إنه يثق في صديقه كارلو أنشيلوتي فيما يخص إدارة دقائق لاعبي ريال مدريد، وتمنى مشاركة بصورة أكبر للثنائي فينيسيوس وإندريك بالنظر لإيقاف الأول محليًا في الليجا، وقلة دقائق لعب الثاني بوجود كيليان مبابي.

    أنشيلوتي دفع بفينيسيوس أساسيًا في مركزه المفضل على الجناح الأيسر، وأعطاه حرية الحركة في الخط الهجومي بأكمله، فتارة كان يصبح مهاجمًا ثانيًا مع رافينيا، وتارة أخرى ينتقل لليمين مع إستيفاو كما حدث في لقطة الهدف الأول للبرازيل.

    صحيح فينيسيوس ظهر أقل من المستوى الطبيعي، خصوصًا في محاولاته المتكررة للمراوغة دون نجاح، ولكن على فترات، أظهر نجم ريال مدريد لمحات من فينيسيوس "الحقيقي" نجم الملكي في السنوات الماضية وليس اللاعب التائه الذي سجل مرة وحيدة في الليجا هذا العام ويعاني لاستعادة مستواه.

    وإذا كان الهدف الأول أتى من موقع غير معتاد في أرض الملعب من نجم ريال مدريد، فالهدف الثاني "ماركة مسجلة" افتقدها جمهور الملكي هذا الموسم، تسديدة من اليسار مقوسة بشكل رائع، ليؤكد فينيسيوس أن ربما المشكلة في أجواء مدريد وليس فيه!

    وبالحديث عن نجوم ريال مدريد مع البرازيل، فيجب الإشارة إلى مشاركة إندريك في الشوط الثاني، والتي على صعيد الدقائق قد لا تكفي مورينيو، ولكن على أساس ما قدمه في عشرين دقيقة أو أكثر التي لعبها، فسيكون مدرب الملكي سعيدًا، إذ لعب المهاجم الشاب في مركزه الأساسي كرأس حربة وأظهر تحركات مميزة، وكان قريبًا من هز الشباك بتسديدة قوية هزت العارضة.

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  • أزمة الوافدين الجدد

    ضد اليابان، أعطى أنشيلوتي الفرصة لمجموعة من الوجوه الجديدة للحصول على الفرصة كعادته في الوديات ما بعد كأس العالم، والدور هذه المرة أتى على الرباعي موريسكو في حراسة المرمى، كارلوس أجوستو الظهير الأيسر، كونيا جاير بقلب الدفاع، وأندي في الوسط.

    وفي الشوط الثاني شارك ثنائي شاختار دونتسك المتألق في دوري الأبطال مارلون وأليسون، وكذلك جوناثان جيسوس، مدافع كروزيرو، ثلاثي تحسن الأداء كثيرًا بدخولهم.

    الحارس الشاب لكوريتيبا ظهر مهزوزًا في لقطة هدفي اليابان بعدم التحرك أو المحاولة بشكل إيجابي أو إغلاق الزاوية بشكل سليم، ولم يلعب دور الليبرو أمام كرات الفريق الآسيوي المستمرة خلف دفاعه، ما يؤكد أن مكانة أليسون بيكر بين الخشبات الثلاثة للسيليساو محفوظة.

    في الظهير الأيسر، عاد أجوستو بعد استبعاده في كأس العالم، ورغم بداية الموسم المميزة في إنتر، ولكن ظهر اللاعب مهزوزًا دفاعيًا ودون مساهمة هجومية في ظل استحواذ فينيسيوس على الجبهة اليسرى، أداء قد يؤكد صحة نظر أنشيلوتي بتجاهله.

    قلب دفاع نوتنجهام فورست جاير عانى كثيرًا مع كرات اليابان خلفه، وكان سببًا في هدفي اليابان بالشوط الأول بعدم تعامله مع نفس اللعبة مرتين، وظهر عدم التفاهم واضحًا مع جابرييل في أكثر من مناسبة، والنتيجة كونه ضمن الحزمة الأولى من التغييرات.

    أندري لاعب كورينثيانز هو نجم آخر من الدوري البرازيلي يبدع مع ناديه ولكن عندما يحظى بالفرصة الدولية يظهر دون المستوى، وكأن ضغوطات حمل القميص الأصفر تكون كبيرة، وكان من أوائل المغادرين في الشوط الثاني.

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