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محمود خالد

بين ظل رونالدو وتكرار أزمات الهلال: رواية رافينيا الجديدة .. "عاشق برشلونة" الذي نجا النصر من توابع ضمه!

فقرات ومقالات
النصر
برشلونة
رافينيا
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي

الصرامي: النصر هو من أراد التعاقد مع رافينيا!

أطلّ الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي الأسبق بنادي النصر، بمعلومة مؤكدة لديه، تمثل مفاجأة مدوية، حول حديث النجم البرازيلي رافينيا، بشأن تلقيه عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، كان كفيلًا بأن يغيّر حياته.

رافينيا، الذي تحوّل من أحد أهم الأجنحة في أوروبا، إلى قلب هجوم "فتّاك" يحقق أرقامًا خرافية مع برشلونة، بفضل ثنائيته من لامين يامال، التي تتفوق على عمالقة الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى، قال إنه تلقى عرضًا سعوديًا، كان سيغير حياته، وكذلك والديه وزوجته وعائلتها ونجله، وكان سيحدث نقلة نوعية للكثير من الأشخاص، إلا أن المال لا يشغل تفكيره أبدًا، وأنه يبادل الرغبة مع برشلونة بشأن استمراره.

  • ماذا قال سعود الصرامي؟

    وعلى عكس كل ما تردد في مختلف التقارير العالمية، أكد سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، أن العرض السعودي المُقدم إلى رافينيا، لم يكن من الهلال، بل من النصر، في الوقت الذي يستعد فيه برشلونة لتجديد عقد اللاعب، بمقابل مادي هائل لكسر العقد، بما يتراوح بين 600-700 مليون يورو.

    وأوضح الصرامي أن عرض النصر كان جادًا للغاية، وأن أحد أعضاء الشرف في فارس نجد، هو من أعطى الإشارة بالتفاوض مع رافينيا، فيما علّق على وضع النادي تحت لجنة الرقابة المالية، بقوله "اتركها على جنب".

    وأضاف "أصبحوا يمضغون موضوع (إيمريك) لابورت، وأنه لا يزال يسدد مستحقاته المتأخرة، والشاهد من الأمر، أن رافينيا كان يتحدث بنفسه إن العرض كان سعوديًا، والنادي المقصود من حديثه هو النصر، وقد تأكدت من هذه المعلومة، ورغم أن الهلاليين كانوا يقولون نفاوض رافينيا وهاري كين و(عثمان) ديمبيلي، إلا أن العرض المقدم لنجم برشلونة كان نصراويًا".

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  • رافينيا في النصر!

    لنتطرق معًا للحديث في هذا الملف، فإذا افترضنا أن النصر نجح في إقناع رافينيا بالانتقال إلى دوري روشن، فكيف كان ليقوم بتسجيله، وهو النادي الذي عانى كثيرًا مع الرقابة المالية التي أخرت له ملفات عدة في الميركاتو الصيفي، بين التأخر في تسجيل صفقة سامو كوستا، أو تجديد عقود، مثل عبد الرحمن غريب، الذي أعلن التجديد له في آخر أيام الميركاتو.

    ثانيًا: أين كان سيلعب رافينيا؟ ربما ستكون الإجابة الأكثر واقعية هو اللعب في مركزه السابق، في الجناح الأيمن، بدلًا من كينجسلي كومان، الذي بالمقارنة مع جواو فيليكس أو ساديو ماني، يعد الأقل عطاءً في الخط الهجومي للنصر، فضلًا عن كريستيانو رونالدو الذي يعد تواجده في مقدمة هجوم الفريق أمر "لا مساس به".

    ولكن، هذا الأمر كان ليعني "تهميش" كومان، أو التفاوض معه ليتم استبعاده من القائمة المحلية، والتركيز على اللعب في النخبة الآسيوية، خاصة وأن الوضع الحالي لا يشير إلى "رفاهية" إنهاء التعاقد، كما حدث مع الهلال، عندما قرر رحيل عدد كبير من نجومه بفسخ العقد في الصيف.

    هذا الاتجاه ربما كان ليقودنا إلى طريقين؛ إما مزيد من الأعباء المالية، خاصة وأن نجمًا بحجم رافينيا لم يكن برشلونة ليتخلّى عنه إلا بمقابل ضخم، أو أزمة قانونية، إن أدى دفع كومان للاستبعاد محليًا، إلى السير على نهج رينان لودي، ظهير الهلال السابق، الذي قرر تقديم شكوى ضد الزعيم مع إنهاء عقده من طرف واحد، بسبب ذلك الأمر.

    أضف إلى ذلك، نظرة هانزي فليك، مدرب برشلونة، إلى رافينيا، التي أعادت "جوهرة برازيلية" ثمينة إلى الواجهة، من اكتشافه في الجبهة اليسرى، إلى الدفع به كرأس حربة، بعد رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس، ليفاجئ رافينيا الجميع بظهور نسخته التهديفية المرعبة، وهذه المرونة، ربما ما كان ليجدها في النصر، الذي كان على الأغلب سيعتمد عليه في خانة ثابتة، وإن طُلب منه التنوع في الانتشار واللامركزية مع لاعبي العالمي.

  • النصر نجا من توابع صفقة رافينيا .. لماذا؟

    منذ موسم 2023، الذي شهد توجه الكرة السعودية نحو العالمية، حيث انتقل عدد من نجوم العالم إلى المملكة، ظهر هناك آخرون، قرروا إغلاق الباب منذ البداية.

    بعيدًا عمّا تناقلته الصحف العالمية خلال الأعوام الماضية، حول وضع رافينيا، الذي كان قريبًا من مغادرة برشلونة، في صيف 2024، بسبب معاناته مع تشافي هيرنانديز، وأنه بعد التألق مع هانزي فليك، ارتبط اسمه بالهلال، فيما اشترط برشلونة مبلغ 100 مليون يورو للتنازل عنه، فإن المهاجم البرازيلي (الذي سجل 14 هدفًا و3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات هذا الموسم)، رغم أنه كان على أعتاب مغادرة العملاق الكتالوني أكثر من مرة، سواءً باقترابه من نيكو ويليامز وخوليان ألفاريز، إلا أن ما ذكره بأنه يتمنى الاعتزال في برشلونة، يجعله أقرب ما يكون لـ"صفقة مستحيلة"، حتى وإن لم يكن كذلك في السابق.

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    الحديث حول الإصرار على البقاء في النادي رغم كل المغريات، لعل ذلك هو وجه التشابه بينه وبين برونو فيرنانديش، قائد مانشستر يونايتد، رغم أن الأخير أغلق كل الأبواب منذ البداية، مع ارتباط اسمه كثيرًا بوجود اهتمام من الهلال، إلا أنه قال لا للمقابل المادي الكبير، وكان هدفه فقط هو البقاء في أولد ترافورد.

    وطبقًا لذلك، فإن صحّت رواية الصرامي حول اهتمام النصر بضم رافينيا في الميركاتو الصيفي، فإنه بالإمكان القول إن العالمي نجا من إتمام هذه الصفقة، لأكثر من سبب..

    * زيادة في الأعباء المالية والقانونية "على الأرجح" ضد النصر.

    * إن افترضنا أن عضو الشرف النصراوي، تكفل بتلك الصفقة، فذلك لا يستبعد وقوع النصر في أزمة تهميش أحد نجومه الأجانب وإلزامه بلعبه في الآسيوية، وما قد يتبعه من دفع نحو الرحيل أو تقديم شكوى رسمية.

    * غياب الدفاعية - من الأساس - لدى رافينيا، والذي عكس رغبته العميقة في البقاء مع برشلونة، بل والاعتزال في كامب نو، الأمر الذي ربما كان ليجعلنا نشاهد نسخة جديدة من جواو كانسيلو، الذي مارس الضغط على الهلال، من أجل قبول رحيله نهائيًا، ليعود إلى العملاق الكتالوني.

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