بين ظل رونالدو وتكرار أزمات الهلال: رواية رافينيا الجديدة .. "عاشق برشلونة" الذي نجا النصر من توابع ضمه!

منذ موسم 2023، الذي شهد توجه الكرة السعودية نحو العالمية، حيث انتقل عدد من نجوم العالم إلى المملكة، ظهر هناك آخرون، قرروا إغلاق الباب منذ البداية.
بعيدًا عمّا تناقلته الصحف العالمية خلال الأعوام الماضية، حول وضع رافينيا، الذي كان قريبًا من مغادرة برشلونة، في صيف 2024، بسبب معاناته مع تشافي هيرنانديز، وأنه بعد التألق مع هانزي فليك، ارتبط اسمه بالهلال، فيما اشترط برشلونة مبلغ 100 مليون يورو للتنازل عنه، فإن المهاجم البرازيلي (الذي سجل 14 هدفًا و3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات هذا الموسم)، رغم أنه كان على أعتاب مغادرة العملاق الكتالوني أكثر من مرة، سواءً باقترابه من نيكو ويليامز وخوليان ألفاريز، إلا أن ما ذكره بأنه يتمنى الاعتزال في برشلونة، يجعله أقرب ما يكون لـ"صفقة مستحيلة"، حتى وإن لم يكن كذلك في السابق.
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الحديث حول الإصرار على البقاء في النادي رغم كل المغريات، لعل ذلك هو وجه التشابه بينه وبين برونو فيرنانديش، قائد مانشستر يونايتد، رغم أن الأخير أغلق كل الأبواب منذ البداية، مع ارتباط اسمه كثيرًا بوجود اهتمام من الهلال، إلا أنه قال لا للمقابل المادي الكبير، وكان هدفه فقط هو البقاء في أولد ترافورد.
وطبقًا لذلك، فإن صحّت رواية الصرامي حول اهتمام النصر بضم رافينيا في الميركاتو الصيفي، فإنه بالإمكان القول إن العالمي نجا من إتمام هذه الصفقة، لأكثر من سبب..
* زيادة في الأعباء المالية والقانونية "على الأرجح" ضد النصر.
* إن افترضنا أن عضو الشرف النصراوي، تكفل بتلك الصفقة، فذلك لا يستبعد وقوع النصر في أزمة تهميش أحد نجومه الأجانب وإلزامه بلعبه في الآسيوية، وما قد يتبعه من دفع نحو الرحيل أو تقديم شكوى رسمية.
* غياب الدفاعية - من الأساس - لدى رافينيا، والذي عكس رغبته العميقة في البقاء مع برشلونة، بل والاعتزال في كامب نو، الأمر الذي ربما كان ليجعلنا نشاهد نسخة جديدة من جواو كانسيلو، الذي مارس الضغط على الهلال، من أجل قبول رحيله نهائيًا، ليعود إلى العملاق الكتالوني.