خاص| "كنت سأجعل يامال ثانيًا": رافينيا يرد على حرمانه من الكرة الذهبية .. ذكرى لا تنسى مع رونالدينيو وفوز البرازيل بكأس العالم!

يتذكر حفل وداع رونالدينيو جيدًا؛ كان والده موسيقيًا في فرقة سامبا، وتم التعاقد معهم للعزف في تلك المناسبة. كان ذلك في عام 2003، وذلك الطفل صاحب السبع سنوات، بمرافقتهم.

ذكرى يتحدث عنها النجم البرازيلي رافينيا، لـGOAL، بابتسامة كان رونالدينيو نفسه ليفخر بها، قائلًا "كانت في الأساس حفلة وداع لأصدقائه وعائلته".

تلك المناسبة التي باتت جزءًا من تراث كرة القدم البرازيلية، جمعت بين واحد من أصغر نجومها بأحد أعظم من أنجبت، هناك أجزاء متداولة من القصة الكاملة؛ أحدها أن رونالدينيو حمله على ظهره، ولاشك أن بعضها قد تم تجميله على مر السنين.

على كل حال، كان رافينيا هناك، وكانت بداية علاقة دامت مدى الحياة بين الإثنين. رونالدينيو ينحدر من نفس مجتمع رافينيا، ليس بالضرورة من نفس العائلة، بل من نفس المكان، وقد أصبحا صديقين منذ ذلك الحين. ربما تكون مصادفة. لكن، بطريقة ما، بدأ كل شيء هناك.

في ذلك الوقت، كان رونالدينيو في طريقه إلى أوروبا لبدء مسيرته مع برشلونة. والآن، بعد أكثر من 20 عامًا، أصبح رافينيا أحد أركان البلوجرانا، ومطلعًا على الحياة التي عاشها رونالدينيو. لا شك أن دياز بات من بين الأفضل في العالم، وبالتأكيد أحد قادة المنتخب البرازيلي. في ذلك الوقت، كانت الحياة مليئة بالابتسامات والشعور بالانبهار قليلًا. الآن، الأمر يتعلق بالضغط والتوقعات، وفي النهاية، الارتقاء إلى مستوى التحدي.

قال رافينيا لـ GOAL: "لطالما أردت اللعب على أعلى مستوى ممكن. هذا المستوى - سواء على صعيد النادي أو في أي مكان آخر - يتطلب الكثير من الشخص. إنه شيء كنت أستعد له منذ الطفولة".