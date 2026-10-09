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Raphinha Barcelona 2026-27 goalGetty
Chris Burton و علي سمير
ترجمه

خاص | "ليس من أفضل 3 لاعبين في العالم" .. نجم البرازيل السابق يؤيد تهميش رافينيا بالكرة الذهبية

حصريًا
رافينيا
برشلونة
البرازيل
الدوري الإسباني

كشف عن سر عدم تواجد البرازيلي بهذه المكانة

تعرّض نجم برشلونة رافينيا لمفاجأة بعدما غاب اسمه عن قائمة الثلاثين لاعباً المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026، لكن أندرسون أخبر موقع "جول" بأنّ مواطنه البرازيلي كان سيفشل في الظفر بمركز ضمن "المراكز الثلاثة الأولى" على أي حال.

وسجّل المهاجم الجنوب أمريكي أرقاماً تهديفية تضاهي أرقام رونالدو الظاهرة في بداية موسم 2026-27، لكنه لا يجد نفسه ضمن المنافسين على الكرة الذهبية المرموقة.

  • رافينيا يحتل المركز الخامس في تصويت الكرة الذهبية 2025

    كان رافينيا جزءًا من هذا السباق قبل 12 شهرًا، بعدما سجّل 34 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة خلال موسم 2024-25. وانتهى به المطاف في المركز الخامس في التصويت، معترفًا بأنه شعر بـ"الاستياء" لتراجعه خلف عثمان ديمبيلي ولامين يامال وفيتينيا ومحمد صلاح.

    ويعاني رافينيا من المزيد من الإحباط في الوقت الراهن، إذ هزّ صاحب الـ29 عامًا الشباك 15 مرة هذا الموسم مع النادي والمنتخب خلال 10 مباريات، بعد تسجيله ثلاثيتين متتاليتين في مواجهتَي الدوري الإسباني أمام راسينج سانتاندير وإشبيلية.

  • Raphinha Barcelona 2026-27 goal celebrationGetty

    البرازيلي سجّل ثلاثية مرتين مع برشلونة هذا الموسم

    انطلق رافينيا بشكل أسرع من انطلاقة أمثال رونالدو البرازيلي وليونيل ميسي في كامب نو، لكنه لا يُعتبر جزءًا من النخبة العالمية.

    وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي أن يكون ضمن هذا النقاش، قال اللاعب الدولي البرازيلي السابق أندرسون لموقع "جول": "أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك. لكنني لا أعتقد أنه سيكون ضمن الثلاثة الأوائل.

    "إذا كان يقدم أداءً جيدًا مع منتخب البرازيل، فأعتقد أنه سيكون هناك. هناك فرق بينه وبين اللاعبين الآخرين، لأن يامال يقدم أداءً رائعًا مع منتخب إسبانيا. ونفس الأمر بالنسبة لهاري كين وكيليان مبابي مع إنجلترا وفرنسا.

    "هذا هو الفرق الوحيد بين رافينيا وهؤلاء اللاعبين. ولهذا السبب لن يكون ضمن الثلاثة الأوائل. إنه يستحق أن يكون هناك، بصراحة. إذا نظرت إلى الأرقام، وإذا نظرت إلى أدائه مع النادي، فإنه يستحق أن يكون ضمن أفضل ثلاثة لاعبين".

  • صدمة بسبب استبعاد رافينيا من القائمة المختصرة للكرة الذهبية

    قال هانزي فليك مدرب برشلونة عن استبعاد رافينيا المفاجئ من قائمة الكرة الذهبية: "إنه أفضل من أن لا يكون ضمن تلك القائمة، لكننا لا نستطيع تغيير ذلك، إنه في مستوى آخر، إنه لا يُصدّق".

    وأضاف المدير الرياضي ديكو: "في رأيي، إنها فضيحة أن لا يكون بيدري ورافينيا ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا في الكرة الذهبية. إنهما يستحقان التواجد هناك بكل تأكيد".

    وبعد مشاهدته رافينيا يحصل على كرة المباراة إثر أداء ملهم ضد فريقه على ملعب رامون سانتشيز بيزخوان، قال لويس جارسيا مدرب إشبيلية للصحفيين: "إنها مزحة أن لا يكون حتى مرشحًا للكرة الذهبية. إنه صانع الفوز، لهذا السبب لا أؤمن بهذه الجوائز. إنه يفعل كل شيء".

    ويعد كيكي سيتين المدرب السابق لبرشلونة واحدًا آخر ممن يعتقدون أن رافينيا يجب أن ينافس على الجائزة الأولى، ناهيك عن التواجد في قائمة الكرة الذهبية. وقال: "لا داعي للإفراط في التفكير في الأمر. كنت سأمنحها لرافينيا الآن.

    "أنا متأكد تمامًا من ذلك. لأنه أفضل لاعب. وهو ليس الأكثر فعالية والأكثر مشاركة فحسب، بل هو أيضًا الأكثر ركضًا والأكثر اجتهادًا والأكثر مساعدة لفريقه. إنه لاعب كرة قدم متكامل تمامًا".

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  • Raphinha Ballon d'Or 2026Getty/GOAL

    يامال وكين بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026

    بدت تلك الكلمات وكأنها تخاطب آذانًا صماء، إذ سيتابع رافينيا الحدث من بعيد عندما يحطّ أفضل اللاعبين في العالم رحالهم في لندن لحضور حفل جوائز مبهر يوم الاثنين 26 أكتوبر.

    ويُعد زميلاه في برشلونة يامال ورودري، إلى جانب مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا كين الذي حطّم الأرقام القياسية، من بين المرشحين الأوفر حظًا للفوز بشرف الكرة الذهبية. وربما يأتي يوم رافينيا المنتظر لاحقًا، لكنه في الوقت الحالي لا يملك سوى أن يلعن حظه العاثر.

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