خاص | "ليس من أفضل 3 لاعبين في العالم" .. نجم البرازيل السابق يؤيد تهميش رافينيا بالكرة الذهبية

انطلق رافينيا بشكل أسرع من انطلاقة أمثال رونالدو البرازيلي وليونيل ميسي في كامب نو، لكنه لا يُعتبر جزءًا من النخبة العالمية.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي أن يكون ضمن هذا النقاش، قال اللاعب الدولي البرازيلي السابق أندرسون لموقع "جول": "أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك. لكنني لا أعتقد أنه سيكون ضمن الثلاثة الأوائل.

"إذا كان يقدم أداءً جيدًا مع منتخب البرازيل، فأعتقد أنه سيكون هناك. هناك فرق بينه وبين اللاعبين الآخرين، لأن يامال يقدم أداءً رائعًا مع منتخب إسبانيا. ونفس الأمر بالنسبة لهاري كين وكيليان مبابي مع إنجلترا وفرنسا.

"هذا هو الفرق الوحيد بين رافينيا وهؤلاء اللاعبين. ولهذا السبب لن يكون ضمن الثلاثة الأوائل. إنه يستحق أن يكون هناك، بصراحة. إذا نظرت إلى الأرقام، وإذا نظرت إلى أدائه مع النادي، فإنه يستحق أن يكون ضمن أفضل ثلاثة لاعبين".